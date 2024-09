UBISTVO, PA VATROMET I VESELJE: Detalji o likvidaciji Kožara i Hadžića- Zvicer slao slike slavlja Šarićevom saradniku uz poruku "osveta je naša"

VELIKIM vatrometom na Partizanovom stadionu slavilo se ubistvo Alana Kožara i Damira Hadžića 23. jula 2020. godine na Krfu. Veselje i vatromet, koji je, prema rečima okrivljenog saradnika Srđana Lalića, plaćen 1.700 evra, organizovali su pripadnici kriminalnog klana Veljka Belivuka.

Foto: Z. Šimunec

Ovo je detalj iz optužnice protiv organizovane kriminalne grupe koja je počinila ubistvo na Krfu, a čije su vođe Belivuk, Radoje Zvicer i Darko Šarić, a u koju je Tanjug imao uvid. U njoj se navodi da je Belivuk sa drugim okrivljenim saradnikom Nikolom Spasojevićem učestvovao u traženju Kožara i Hadžića u Grčkoj, da je pre ubistva krenuo za Beograd i došao pravo na stadion.

Lalić je dajući iskaz u istrazi objasnio da je po Belivukovom nalogu zajedno sa braćom Markom i Milošem Budimirom i još nekoliko osoba organizovao to veliko slavlje u "bunkeru" na stadionu. Na aplikaciji "Skaj" Zvicer je istog dana Nikoli Spasojeviću, saradniku Darka Šarića, slao i fotografije sa stadiona na kojima se vide zapaljene baklje, a poslao mu je i nekoliko slika vatrometa. Zvicer je uz te fotografije napisao: "Sve sam zapalio, ulicu, Bg, tribinu. Svi slave. Ovo je osveta naša!". U optužnici se navodi da je nekoliko dana pre ubistva Kožara i Hadžića Veljko Belivuk odustao od učestvovanja u koordinaciji te likvidacije i da su se zbog toga Zvicer i Šarić naljutili, jer je sa sobom odveo i Nebojšu Jankovića zvanog Hel, koji je bio zadužen za oružje tokom te akcije i potencijalni izvršilac ubistva.

Marko Stanković, koji se optužnicom tereti kao izvršilac zločina na Krfu, obaveštava pripadnike grupe putem Skaj aplikacije da Belivuk odustaje od posla, a da Janković neće bez njega. Zbog toga se Zvicer obraća Nikoli Spasojeviću sa pitanjem da Stefan Andrejić preuzme koordinaciju. Zvicer je 18. jula na grupi prosledio navodnu Belivukovu glasovnu poruku u kojoj kaže: "Brate, šalji molim te zamenu, ja ne mogu više. Ili me ubijte ili ću se ubiti. U pet minuta mi je Bucko rekao da je ovo previše za njega, došao je gazda kuće i rekao da nas traže ovi za motor preko njega, jer znaju da smo ovde, a taj motor je išao za sve do sada. Žena mi se kupi sa decom, šalje papire za razvod". Belivuk je naveo i da ako treba da se kazni, da to kažu i da će on doći, kao i da daje 101 odsto sebe i za sve njih, ali da ne može više, dodajući na kraju: "Da l' je nervni slom, ili šta je, ne znam".

Spasojević je u svom iskazu u istrazi naveo i da mu je Belivuk prilikom jedne šetnje, u trenutku kada se dopisivao sa Zvicerom, rekao: "Eto, jedanput nešto ne učiniš i odmah ne valjaš". Nakon što je Spasojević obavestio Šarića o novonastaloj situaciji na Krfu, on odgovara da je sramota to što je Belivuk povukao jednog iz akcije i dodao: "Prepao se i neka ga, nema sad svađa". Nakon toga su poslali Andrejića na Krf.

Ispalili ukupno 34 metka PET dana kasnije, 23. jula, kako se navodi u optužnici, Miloš Jevrić, Dušan Jovanović, Marko Stanković i Filip Knežević su sačekali da Kožar i Hadžić uđu automobilom u dvorište iznajmljene kuće, te su iz dva "škorpiona" i dva pištolja na njih ispalili najmanje 34 metka i na taj način ih lišili života.