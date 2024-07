SUPRUGA POKAZALA POSLEDNJU PORUKU UBIJENOG TERORISTE SALAHUDINA: Ministar Dačić otkrio šta je žena vehabije rekla u policiji

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić otkrio je da je crnogorska policija obavila razgovor sa ženom Miloša Žujovića, koji je izvršio teroristički akt pucavši iz samostrela na čuvara izraelske ambasade u Srbiji.

Foto: Privatna arhiva

Kako je istakao ministar Dačić, crnogorska policija obavila je razgovor sa suprugom Besom Žujović, rođenom Hadžović.

- Rođena je u Beranama, ona je u braku sa Milošem Žujovićem. Ona je u svojoj izjavi stavila tačku na sva pitanja. Njoj je oduzet telefon, videćemo kada se završi veštačenje. Ona kaže ovako: Bila je u Plavu sa sinom i da je oko 11 i 15 videla video-poruku na Vatsapu, kada sam je otvorila videla sam da je Miloš u gradskom autobusu, da peva nešto na ruskom jeziku i kaže da ide u raj - kaže Dačić.

Zbog sadržaja poruke se uzbudila i odmah ga je pozvala, ali je ubrzo na televiziji videla šta se desilo.

- To je njena izjava. Dakle, ovaj akt je pripreman. Znači, time se definitivno stavlja tačka na te rasprave oko toga šta su bili motivi. Ovde se jasno vidi da je u pitanju teroristički akt, on se javlja supruzi iz autobusa i kaže da ga ovaj autobus vozi u dženet. To znači, to je kod muslimana u raj, time se oprašta od života i na neki način... Time pokazuje, u stvari, to je na neki način njegova i opraštajna poruka supruzi - kaže Dačić za Pink.

