VLADIMIRU KECMANOVIĆU PRODUŽEN PRITVOR: Iza rešetaka još dva meseca
KRIVIČNO vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu donelo je dana danas rešenje kojim je Vladimiru Kecmanoviću, ocu dečaka koji je izvršio težak zločin u svojoj školi "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine, produžio pritvor, a koji mu može trajati najduže 60 dana.
Pritvor je produžen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti.
Kecmanović se tereti za teško delo protiv opšte sigurnosti i za zapuštanjemaloletnog lica. Njemu i njegovoj supruzi Miljani Kecmanović je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu osuđujuću presudu, u kojoj su im bile izrečene zatvorske kazne i naložio ponovno suđenje.
Preporučujemo
UDARIO AUTOM DEČAKA, PA POBEGAO: Teška nesreća u Rakovici u blizini osnovne škole
24. 11. 2025. u 11:49
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NIŠU: U sudaru autobusa i kombija povređeno osam osoba
24. 11. 2025. u 10:37
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)