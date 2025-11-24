Suđenja

VLADIMIRU KECMANOVIĆU PRODUŽEN PRITVOR: Iza rešetaka još dva meseca

Slađana Matić

24. 11. 2025. u 14:38

KRIVIČNO vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu donelo je dana danas rešenje kojim je Vladimiru Kecmanoviću, ocu dečaka koji je izvršio težak zločin u svojoj školi "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine, produžio pritvor, a koji mu može trajati najduže 60 dana.

Pritvor je produžen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti.

Kecmanović se tereti za teško delo protiv opšte sigurnosti i za zapuštanjemaloletnog lica. Njemu i njegovoj supruzi Miljani Kecmanović je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu osuđujuću presudu, u kojoj su im bile izrečene zatvorske kazne i naložio ponovno suđenje.

