OTAC DEČAKA UBICE PLAKAO U SUDNICI Detalji iskaza Vladimira Kecmanovića: Važno da se utvrdi zašto je Kosta to uradio (FOTO)

OSEĆAM potrebu da iskažem žalost i neizrecivu tugu zbog toga što se dogodilo i što je nastavnica istorije Tatjana doživela i preživela. Ako ima potrebu da dođe da razgovaramo, tu sam.

Foto: Privatna arhiva

Ovo je na početku saslušanja u parničnom postupku po tužbi teško ranjene nastavnice u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" Tatjane Stevanović protiv roditelja učenika Koste, danas u Višem sudu u Beogradu kazao njegov otac Vladimir Kecmanović. Kosta je tog 3. maja 2023. godine ubio deset osoba u školi, a još šest ranio. Kosta se od tog dana nalazi u dečijoj psihijatrijskoj bolnici u Beogradu, gde je sa njim uvek u sobi policijski čuvar, dok je njegov otac u pritvoru.

Vladimir Kecmanović se već posle druge reči u sudnici zacrvenio, zaplakao i glas mu je pormenio boju. Posle se tokom izjave, koju je davao nešto manje od sat vremena, još tri puta rasplakao, ali bi se brzo povratio i nastavio da govori normalnim glasom.

FOTO: Novosti Nastavnica istorije Tatjana Stevanović

Odgovarajući na pitanja sudije on je rekao da su njegovi ukućani znali da rekreativno ide u streljanu, da ima oružje, dva pištolja, ali da nisu znali gde ih čuva. Objasnio je i zašto je sina Kostu vodio u streljanu da uči da puca.

- Kosta je tri puta zaredom imao koronu, pa su mu sport i fizička aktivnost posle toga bili zabranjeni, a ja sam mislio da bi streljaštvo bila dobra aktivnost za njega, ako pokaže interesovanje i afinitet, posebno što sam se i sam time bavio. Prvi put kada sam ga poveo u streljanu "Partizan" poneo sam vazdušnu pušku i nisam imao nameru da on puca iz vatrenog oružja. Na vratima smo tada sreli predsednika kluba, koji je bivši policajac i međunarodni instruktor i on se oduševio kada je video Kostu. Rekao mu je, "sada će tebe čika Ratko da nauči da bezbedno rukuješ oružjem". Kada je Kosta od kluba dobio oružje i obukao prsluk, ja sam to snimio i ti snimci se nalaze u našim oduzetim telefonima i nisu priloženi kao dokaz u sudu. Kosta je tada dobio obuku od 45 minuta malokalibarskim "glokom"- ispričao je Vladimir Kecmanović, navodeći da ne zna koliko je metaka ispalio.

On je, kako navodi, smatrao da ako instruktor kaže da je u redu da Kosta puca, da onda ne treba tome ni da se protivi, a da je zakonom zabranjeno da deca pucaju u streljani, on Kostu tamo ne bi ni vodio. Kazao je da se posle toga obuka nije nastavila.

- Drugi put sam ja poneo svoj pištolj, jer je bolji, da iz njega puca, ako već hoće da trenira. Ratko mi je rekao "daj mu tvoj pištolj od 9 milimetara", a ja sam se malo usprotivio zbog zgloba prilikom pucanja, a on je rekao "daj mu, ništa mu neće faliti". Pucao je tada 20 ili 30 metaka. "Partizan" ima samo statične mete i u njih je pucao. Kada sam ga ja obučavao da puca iz vazdušnog oružja, rekao sam mu da se cev nikada, baš nikada ne uperuje u druge ljude. Kosta je bio sjajan plivač i ronilac, a sa loptom nije bio spretan i neobjašnjivo mi je kako je to sve izveo - kazao je Kecmanović (misleći na zločin u školi prim. aut.), i navodeći da njegov sin apsolutno nigde drugo nije gađao iz vatrenog oružja.

On je rekao da je pištolje čuvao u specijalnim kasetama sa katancem za čuvanje i transport oružja i da su oba pištolja bila obezbeđena sa bravicama za oroz i da je to sve kupio u specijalizovanim prodavnicama opreme za oružje.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Oružje je bilo u mom delu ormara u hodniku, gde sam držao patike za rekreaciju i još neke stvari. Stajalo je u tim kasetama u rancu na najvišoj polici, pozadi, zavučeno iza kutije. Meni, koji sam visok, je trebala stolica da ga dohvatim. Kada je Kosta uzeo pištolje na tim kasetama su bili katanci. U spisima predmeta posle sam video da je on guglao kako se obijaju ti katanci. A realno svaki sef u banci ili kući može da se obije. On je verovatno vrteo točkiće, dok jedan nije postao labaviji. Nikada me nije pitao za šifru, niti bih mu je ja rekao. To da su dva broja na šifri bila već nameštena, nije istina. Na Kostinom svedočenju se vidi da je bilo nekog uticaja na njega - kazao je Vladimir, odgovarajući da njegovu suprugu oružje nije zanimalo.

Kecmanović je ispričao i kako je došlo do toga da Kosta promeni razred i smenu u školi.

- U svom razredu do tada on nije imao nijedan pandam sebi u smislu učenja. Koliko je bio dobar govori to da je bio prvi na rang listi za bilingvalno odelenje, koje se formiralo za sedmi razred, a niko drugi iz njegovog odelenja nije uspeo da položi taj test. Mislili smo da je formiranje bilingvalnog odelenja, u koje idu sva najbolja deca u školi, najbolji trenutak da Kosta promeni odelenje, jer u to bilingvalno dolaze sve novi učenici. To je bio dogovor nas troje, mene, supruge i Koste. Kosta je dobar dečko, kandidat za đaka generacije i rekli smo mu da ode kod psihologa i sam pita za promenu smene. Glavni razlog za to su bila dva dečaka, koje je znao sa takmičenja i sa kojima se družio i van škole, a koji su bili u bilingvalnom odelenju u toj smeni - ispričao je otac.

Na pitanje da li je kontrolisao šta Kosta gleda i pretražuje na internetu Kecmanović je odgovorio da jeste.

Foto: Novosti Kosta Kecmanović

- Sa Kostom sam kupio delove za računar i zajedno smo ga sklopili i instalirali programe. O računarima znam mnogo više od prosečnog čoveka i zbog mog posla, jer sam lekar, specijalista radiologije. Pregledao sam povremeno sadržaje koje je Kosta gledao, ali nikada nisam video nešto što bi bilo diskutabilno. Posle svega što se desilo saznao sam da je to bilo zato što je on kada je pretraživao ulazio u anonimni mod, koji ne pamti pretrage i sadražaje i koji se mogu videti samo veštačenjem računara - kazao je Kecmanović, navodeći da je njegov sin imao umerenost u korišćenju kompjutera, igrica i telefona.

Kazao je da je Kosta pročitao neverovatan broj knjiga, koje su bile i iznad njegovog godišta i tada se rasplakao.

- Voleo sam da ih vodim u knjižaru u SKC i tamo pijemo toplu čokoladu. Kosta je jednom gledao knjigu iz astrofizike, a prodavačica mu je rakla "nije to za tebe, tamo su knjige za decu" i on se uvredio, bilo mu krivo. Kada smo joj objasnili šta je sve čitao, pokazala mu je knjige iz te oblasti. Knjige su ga više interesovale od računara - kazao je ovaj otac.

Na pitanje da li je nešto neobično primećivao kod sina, Kecmanović je odgovorio da je on bio mirno dete, vaspitano i da su ga svi hvalili.

- Na kampu u Francuskoj su bili oduševljeni njime, zvali su ga "mali filozof". Nikada se nije potukao, niti pokazao agresivnost. Mala deca su ga volela. Kosta je četiri godine proveo sa istim profesorom u muzičkoj školi, šest sa profesorom francuskog, nekoliko godina u školama glume i matematike i niko nikada nije nešto primetio i rekao nam da se sa njim nešto čudno dešava. Kosta je najviše vremena provodio u školi i oni nisu ništa primetili, kao ni ja, ni supruga. Nije išao kod psihologa. U školi glume ga je jednom udarilo neko dete i raseklo mu usnu. Odveo sam ga u Tiršovu i lekar je to prijavio policiji. Posle mesec dana su nas zvali da dođemo u Centar za socijalni rad i tamo smo svi odvojeno, supruga, ja i Kosta, više sati razgovarali sa psihologom. Bilo je u redu. Sa pet godina je pao u nesvest i išao kod neurologa na pregled, ali niko nikada nije napisao da ima potrebe da on ide kod psihijatra ili psihologa. Niko ništa čudno oko Koste nije primetio, ni mi, ni drugi, niti nam je neko ikada pomenuo da na nešto tako obratimo pažnju - kazao je Kostin otac.

Vladimir Kecmanović je rekao i da je nastavnica Tatjana Kosti prenela ljubav za istoriju.

- Sa drugom u kojeg je pucao išao je na takmičenje iz istorije i postigao maksimalan broj poena. Nemam objašnjenje kako je povredio najboljeg druga i nastavnicu, koju je obožavao, a o školskom čuvaru da i ne pričam. Kosta se družio sa tom decom. Kod nas u kuću je dolazilo njih četiri, pet. Supruga je i pored svih obaveza svaki dan kuvala, da imaju da jedu kuvano, a kada su tražili naručivali smo picu. To su zlatna deca - kazao je Vladimir i rasplakao se.

On je rekao i da se u medijima pojavljivao niz netačnih informacija o njemu.

Foto: Z. Jovanović

- Miljana Kecmanović mi je prva i jedina supruga. Upoznali smo se 2000. godine, a venčali 2006. To je brak iz ljubavi i poverenja. Pre 15 godina su mi umrli otac i majka, nemam rođenu sestru, niti brata i porodica mi je bila sve. Dao sam otkaz na klinici, da ne radim dva posla i tamo i privatno, da bih mogao vikende da provodim sa porodicom. Među nama je vladalo poverenje, dogovarali smo se i pričali o svemu u porodici, delili i lepe i tužne i teške stvari - ispričao je Vladimir.

On je rekao i da streljaštvo nije bilo njegov jedni hobi, jer se bavio i ronjenjem, podvodnom fotografijom, skijanjem, basketom...

- Oružje nije bilo moj život. Ono je samo mali deo onoga što sam živeo, sve dok moj sin to nije učinio - kazao je Kostin otac.

Odgovarajući na pitanja rekao je i da se Kosta nije žalio da ga neko od dece iz odelenja 7/2 maltretira.

- To su bila dobra i zlatna deca. Sa prethodnim iz šestog razreda, koji su bili mangupčići, nije se baš najbolje slagao, ali to su bile sitnice u smislu da ga isključe iz viber grupe ili mu ne daju da sa njima igra fudbal ili ga stave ne neku lošu poziciju. Žao mi je jadnih roditelja, koji su izgubili decu, koji su povređeni i traumatizovani tog dana. Jako je važno da se utvrdi zašto je Kosta to uradio, ali na čelu komisije, koja to treba da utvrdi postavljena je osoba za koju se plašim da nam neće dati taj odgovor. To nisu stručnjaci, koji se time bave - kazao je Kecmanović.

Foto: Novosti Žrtve Koste Kecmanovića

On je rekao da su govorili da je Kosta prvo planirao da napravi bombu, ali mu je to bilo komplikovano, pa onda da potruje decu i na kraju je uzeo njegovo oružje.

- U Kini je zabranjeno oružje, pa se tako nešto ipak desi. U psihologiji se to zove fenomen "crnog labuda", kada ništa ne ukazuje da će da se desi tragedija. Da sam kriv, ja ne bih sada sigurno stajao ovde - kazao je Vladimir Kecmanović.

Sudija je odbila nekoliko predloga zastupnika Kecmanovića za saslušanje svedoka ili čitanje njihovih izjava iz drugog parničnog postupka i zaključila ovo suđenje. Presuda će u pisanom obliku biti dostavljena strankama.