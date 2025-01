ZA RAZBOJNIŠTVO U TEMERINU PET I PO GODINA: Optuženi sklopio sporazum o priznanju krivičnog dela

NA osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela koji je danas sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu sklopio Bojan Ivanov (25) iz Gospođinaca, osuđen je u Višem sudu u Novom Sadu na pet godina i šest meseci zatvora zbog razbojništva u menjačnici 22. septembra 2023. godine u Temerinu, odakle je odneto bezmalo tri miliona dinara.

Posle izricanja kazne, Ivanov je pušten iz pritvora, i određena mu je mera kućnog pritvora uz elektronski nadzor, do upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne.

Ovaj dvadesetpetogodišnjak je, danas pre nego što je sklopio sporazum o priznanju krivičnog dela, pred sudskim većem, kojim je predsedavala sudija Ivana Josifović, priznao da je počiniio razbojništvo i detaljno opisao kako su se on i saizvršilac Zoran Pantić (35), nekoliko dana pre nego što će ga počiniti dogovorili da to urade. Objašnjavajući zbog čega je odlučio da sve prizna, Ivanov je rekao da će mu na taj način biti lakše i da da sa djuše skoine teret, kao i da mu je žao svoje majke, koja 15 meseci dolazi u pritvor da ga posećuje, i da nije to zaslužila.

- To sam uradio zbog nekih dugova, Pantiću sam bio dužan pet hiljada evra – izhjavio je Ivanov, priznajući da je počinio krivično delo koje mu se opštužnicom srtavlja na teret. – Zajedno sa Pantićem, koji se i vidi na snimku video-nadzora, došli smo motorom. Novac smo podelili, a ja sam od moje polovine Pantiću vratio raniji dug od pet hiljada evra. Nešto novca sam dao drugarima na pozajmicu, a sitno sam potrošio za sebe. Svestan sam išao u razbojništvo, znao sao sam da je to protivzakonito da preteći otmem novac.

Ističući da mu je jako žao, i da se kaje što je uplašio radnice menjačnice, Ivanov je rekao da je tom prilikom imao repliku automatske puške,a i da Pantić nije imao pravi pištolj.

GODINU DANA KUĆNOG ZATVORA PRE Ivanova, sporazum o priznanju krivičnog dela, krajem 2023. godine, sa Višim javnim tužilaštvom je sklopio R.D. koji se teretio ta pomoć učiniocu posle posle izvršenog krivičnog dela. On je bio osuđen na kućni zatvor, uz elektronski nadzor, u trajanju od godinu dana.

- Nekoliko dana pre razbojništva smo sedeli u piceriji u blizini menjačnice i osmatrali, nije bilo nekih priprema – opisao je Ivanov šta se dešavalo pre razbojništva. - Ubrzo je u medijima objavljeno za razbojništvo, i zapalili smo motor da prikrijemo tragove.

Obrazlažući presudu, sudija Ivana Josifović je rekla da je Ivanov koji je danas izneo detaljnu odbranu u značajnoj meri doprineo rasvetljavanju nekih okolnosti.

Okrivljeni Pantić, je rekao da ne priznaje krivično delo, i ništa više nije želeo da doda.

Suđenje Pantiću se nastavlja 21. februara saslušanjem svedoka.