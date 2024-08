PEŠACI KRIVI ZA UDES? Podnete žalbe na presudu za saobraćajnu nesreću u Surčinu

ODBRANA Vujadina Damjanovića i Više tužilaštvo u Beogradu žalili su se Apelacionom sudu na prvostepenu presudu, kojom je on osuđen na dve i po godine zatvora za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. On je 25. februara 2023. godine svojim džipom na kolovozu u Surčinu udario dvoje pešaka Svetlanu Kovačević (54) i njenog supruga Nikolu Đokića (60), pa je žena tri dana kasnije od zadobijenih povreda preminula. Ona je javnosti poznata kao majka osmoro dece.

Foto: Društvene mreže

Damjanovićev branilac Dejan Grujić tražio je u žalbi da se presuda preinači i on oslobodi ili da se predmet vrati na ponovno suđenje. On smatra da je sud pogrešno tumačio kao nepropisno njegovo kretanje bliže desnoj ivici kolovoza, iako je to prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja predviđeno i poželjno.

- Kretao se dozvoljenom brzinom od 50 kilometara na čas, a pešaci su umesto šljunkanom površinom pored asfalata išli po kolovozu i to žena metar ulevo od desne ivice kolovoza, a muškarac pola metra. To je nesumnjivo utvrđeno veštačenjem. Iako se on kretao ispravno i pravolinijski, sud navodi da se kretao bliže sredini kolovoza, nezgoda se ne bi ni dogodila i tako se bavi nagađanjima "šta bi bilo, kad bi bilo" - naveo je Grujić u žalbi.

Takođe se navodi da je Damjanovićev propust što u neosvetljenoj ulici kritičnom prilikom nije imao upaljena duga već kratka svetla, ali sud nije utvrdio zašto je imao kratka. Njegov branilac ukazuje da džip koji je vozio ima podešeno automatsko regulisanje dugih i kratkih svetala, ali sud nije utvrđivao da li je taj sistem tada radio.

Odbrana ne spori da je Damjanović vozio pod dejstvom alkohola, ali ukazuju da to nije uzrok saobraćajne nezgode, već što su se pešaci po mraku u tamnoj odeći kretali nepropisno po kolovozu i to desnom stranom, a ne levom u susret vozilima.

Tužilaštvo je tražilo da se Damjanoviću poveća izrečena kazna. Oni smatraju da sud nije dovoljno cenio otežavajuće okolnosti, pre svega stanje teške alkoholisanosti u kojem je vozio. U žalbi su ukazali da se izrečenom kaznom ne postiže odgovarajuća prevencija, društvena osuda i učvršćuje obaveza poštovanja zakona.