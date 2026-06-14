Nesreće

EKSPLOZIJA NA NOVOM BEOGRADU: Teško povređen mladić

Танјуг

14. 06. 2026. u 07:38

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MUŠKARAC starosti 30 godina teško je povređen sinoć u 20.09 časova na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihaila Pupina, usled eksplozije pirotehničkih sredstava, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

ЕКСПЛОЗИЈА НА НОВОМ БЕОГРАДУ: Тешко повређен младић

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

On je sa ozbiljnim povredama gornjih ekstremiteta kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Protekle noći dogodile su se i tri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo teže povređenih učesnika.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 116 puta, od čega je 30 intervencija obavljeno na javnim mestima.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari i kardiološki pacijenti. Bilo je i nekoliko slučajeva intoksikacije alkoholom i takvi pacijenti su voženi na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

BONUS VIDEO: Ovako je uhapšen osumnjičeni za ubistvo dede na Novom Beogradu

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