NIJE IZDRŽAO: Poznati srpski muzičar preminuo posle teške saobraćajne nesreće

POZNATI muzičar Goran Đaković preminuo je u 62. godini od posledica teške saobraćajne nesreće. Ova tragična vest zavila je Aleksinac u crno i ostavila ogromnu prazninu u kulturnom i društvenom životu ovog grada.

Teška saobraćajna nesreća usled koje je Đaković preminuo dogodila se u toku noći, kada se muzičar vraćao iz Sokobanje. Na veliku žalost njegove porodice, brojnih kolega i publike koja ga je volela, nastup u Sokobanji bio je njegova poslednja svirka.

Sećanje na plemenitog čoveka i umetnika

Gorana će sugrađani i publika pamtiti po njegovom izuzetnom muzičkom talentu, kao i po prepoznatljivoj energiji kojom je uvek plenio dok je bio na sceni. Pored muzike, Đaković se isticao i svojim ljudskim vrlinama, a pamtiće se po plemenitosti, vedrom duhu i dobroti kojom je neprestano zračio.

Opraštajući se od njega, potreseni meštani Aleksinca za Gorana imaju samo reči hvale. Sugrađani su istakli da je njihov grad ostao bez "jednog dobrog čoveka, velikog prijatelja i vrhunskog muzičara".

