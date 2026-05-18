Nesreće

NIJE IZDRŽAO: Poznati srpski muzičar preminuo posle teške saobraćajne nesreće

Ana Đokić

18. 05. 2026. u 16:50

POZNATI muzičar Goran Đaković preminuo je u 62. godini od posledica teške saobraćajne nesreće. Ova tragična vest zavila je Aleksinac u crno i ostavila ogromnu prazninu u kulturnom i društvenom životu ovog grada.

НИЈЕ ИЗДРЖАО: Познати српски музичар преминуо после тешке саобраћајне несреће

FOTO: Profimedija/Alamy/Katarina Gondova

Teška saobraćajna nesreća usled koje je Đaković preminuo dogodila se u toku noći, kada se muzičar vraćao iz Sokobanje. Na veliku žalost njegove porodice, brojnih kolega i publike koja ga je volela, nastup u Sokobanji bio je njegova poslednja svirka.

Sećanje na plemenitog čoveka i umetnika

Gorana će sugrađani i publika pamtiti po njegovom izuzetnom muzičkom talentu, kao i po prepoznatljivoj energiji kojom je uvek plenio dok je bio na sceni. Pored muzike, Đaković se isticao i svojim ljudskim vrlinama, a pamtiće se po plemenitosti, vedrom duhu i dobroti kojom je neprestano zračio.

Opraštajući se od njega, potreseni meštani Aleksinca za Gorana imaju samo reči hvale. Sugrađani su istakli da je njihov grad ostao bez "jednog dobrog čoveka, velikog prijatelja i vrhunskog muzičara".

(Aleksinac.net)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

HAOS U KOŠARCI! FIBA dokazala krađu, Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!
Košarka

0 4

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

18. 05. 2026. u 17:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAGEDIJA U VRANJU: Mladić stradao u saobraćajnoj nesreću
Nesreće

0 0

TRAGEDIJA U VRANJU: Mladić stradao u saobraćajnoj nesreću

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu veče kod sela Vrbovo u blizini Vladičinog Hana život je izgubio dvadesetdevetogodišnji Dejan Stanisavljević, dok je troje saputnika povređeno potvrdio je za Novosti tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u ovoj opštini Dragan Nikolić.

18. 05. 2026. u 16:43

OSUMNJIČENI ZA BAJINO UBISTVO POD FINANSIJSKOM ISTRAGOM: Proverava mu se sva imovina i prihodi
Hapšenja i istraga

0 0

OSUMNJIČENI ZA BAJINO UBISTVO POD FINANSIJSKOM ISTRAGOM: Proverava mu se sva imovina i prihodi

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je Jedinici za finansijske istrage Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju utvrđivanja da li se u radnjama osumnjišenog za teško ubistvo Aleksandra Nešovića Baje Saše V. stiču i elementi krivičnog dela pranje novca.

18. 05. 2026. u 15:37

Politika
Tenis
Fudbal
JANIK SINER U ŠOKU ZBOG NOVAKA ĐOKOVIĆA! Evo šta je Srbin uradio Italijanu - odmah stigao odgovor koji je spustio Noleta

JANIK SINER U ŠOKU ZBOG NOVAKA ĐOKOVIĆA! Evo šta je Srbin uradio Italijanu - odmah stigao odgovor koji je "spustio" Noleta