POTVRĐENE CRNE SLUTNJE: Ima mrtvih kod Bečmena
UBRZO nakon dojave građana da je kod Bečmena pronađeno automobil "seat" kako pluta u jezeru, ekipe policije i vatrogasaca su pristigle na lice mesta, ali su potvrđene crne slutnje.
Nakon što su uspeli da stabilizuju prevrnuto vozilo i delimično ga izvuku iz vode, usledio je tragičan epilog: u unutrašnjosti automobila "seat", sa tablicama iz Rume, pronađeno je beživotno telo vozača, koje je izvučeno iz vozila i prevezeno na obdukciju.
Konstatovana je smrt muške osobe, a policija trenutno radi na identifijaciji, prenose mediji.
Policija je obezbedila šire područje oko jezera Bečmenska bara i započela je detaljan uviđaj u saradnji sa dežurnim tužiocem.
Podsetimo, nakom dojave građana, oko 17.20 časova, da u Bečmenskom jezeru pluta automobil, na lice mesta su pristigle i specijalizovane ekipe, uključujući ronioce i vatrogasce.
Fokus istrage je trenutno na identifikaciji poginulog vozača. Prema prvim informacijama sa terena, za sada su potpuno nepoznate okolnosti pod kojima je automobil sleteo sa puta i završio prevrnut na krovu u jezeru, što ukazuje na mogućnost da je vozilo bilo u vodi već neko vreme.
(Telegraf)
