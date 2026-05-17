Nesreće

POTVRĐENE CRNE SLUTNJE: Ima mrtvih kod Bečmena

V.N.

17. 05. 2026. u 19:52

UBRZO nakon dojave građana da je kod Bečmena pronađeno automobil "seat" kako pluta u jezeru, ekipe policije i vatrogasaca su pristigle na lice mesta, ali su potvrđene crne slutnje.

ПОТВРЂЕНЕ ЦРНЕ СЛУТЊЕ: Има мртвих код Бечмена

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Nakon što su uspeli da stabilizuju prevrnuto vozilo i delimično ga izvuku iz vode, usledio je tragičan epilog: u unutrašnjosti automobila "seat", sa tablicama iz Rume, pronađeno je beživotno telo vozača, koje je izvučeno iz vozila i prevezeno na obdukciju.

Konstatovana je smrt muške osobe, a policija trenutno radi na identifijaciji, prenose mediji.

Policija je obezbedila šire područje oko jezera Bečmenska bara i započela je detaljan uviđaj u saradnji sa dežurnim tužiocem.

Podsetimo, nakom dojave građana, oko 17.20 časova, da u Bečmenskom jezeru pluta automobil, na lice mesta su pristigle i specijalizovane ekipe, uključujući ronioce i vatrogasce.

Fokus istrage je trenutno na identifikaciji poginulog vozača. Prema prvim informacijama sa terena, za sada su potpuno nepoznate okolnosti pod kojima je automobil sleteo sa puta i završio prevrnut na krovu u jezeru, što ukazuje na mogućnost da je vozilo bilo u vodi već neko vreme.

(Telegraf)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GOREĆE RIM! Roma preko Lacija želi da se domogne plasmana u Ligu šampiona!

"GOREĆE" RIM! Roma preko Lacija želi da se domogne plasmana u Ligu šampiona!