Tragedija na auto-putu kod Rume postala još veća: Mladić (25) preminuo u bolnici
U BOLNICI u Sremskoj Mitrovici preminuo je mladić koji je povređen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Ruma - Šabac danas oko 13.00 časova, a u nesreći su na licu mesta stradale još tri osobe.
Kako Tanjug sazanje 25-godišnji mladić je nakon nesreće dovezen u Zdravstveni centar u Sremskoj Mitrovici, gde je, uprkos naporima lekara, podlegao povredama, sazanje Tanjug. Još jedna osoba koje je povređena je prevezena u bolnicu u Šapcu.
Uzrok nesreće je najverovatnije nepropisno uključenje na auto-put. Saobraćaj u smeru ka Rumi je obustavljen, a na terenu su policija i tužilac, koji obavljaju uviđaj. Kako prenose mediji, vozač automobila marke "ford" vozio je u suprotnom smeru brzinom od 130 kilometara na sat, a u saobraćajnoj nesreći je učestvovao i "golf".
(Tanjug)
Preporučujemo
AMERIKANCI PIŠU: Srbija nabavlja "kineski S-400"?
MINISTARSTVO odbrane Srbije planira nabavku nove protivvazdušne opreme iz Kine, prema navodima više lokalnih izvora, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio skori potpis novih ugovora radi jačanja mreže odbrane, piše američki specijalizovani magazin Militari voč.
27. 04. 2026. u 16:05
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
