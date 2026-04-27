Nesreće

Tragedija na auto-putu kod Rume postala još veća: Mladić (25) preminuo u bolnici

Ana Đokić

27. 04. 2026. u 16:56

U BOLNICI u Sremskoj Mitrovici preminuo je mladić koji je povređen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Ruma - Šabac danas oko 13.00 časova, a u nesreći su na licu mesta stradale još tri osobe.

Трагедија на ауто-путу код Руме постала још већа: Младић (25) преминуо у болници

Foto: Printskrin/Instagram/192_rs

Kako Tanjug sazanje 25-godišnji mladić je nakon nesreće dovezen u Zdravstveni centar u Sremskoj Mitrovici, gde je, uprkos naporima lekara, podlegao povredama, sazanje Tanjug. Još jedna osoba koje je povređena je prevezena u bolnicu u Šapcu.

Uzrok nesreće je najverovatnije nepropisno uključenje na auto-put. Saobraćaj u smeru ka Rumi je obustavljen, a na terenu su policija i tužilac, koji obavljaju uviđaj. Kako prenose mediji, vozač automobila marke "ford" vozio je u suprotnom smeru brzinom od 130 kilometara na sat, a u saobraćajnoj nesreći je učestvovao i "golf".

(Tanjug)

Uskoro opširnije

