TEŠKA NOĆ ZA HITNU POMOĆ: Pet osoba povređeno u udesima u Beogradu

PET osoba lakše je povređeno u šest saobraćajnih nesreća koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Ekipe ove službe u noćnoj smeni su obavile 117 intervencija od kojih je 23 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici među kojima najviše astmatičari.