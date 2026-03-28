POKUŠAO DA PRETEKNE AUTO KOJI JE NEPROPISNO SKRETAO, PA SE ZAKUCAO U DRVO: Jedna osoba poginula u nesreći kod Kladušnice
OSNOVNO javno tužilaštvo u Negotinu odredilo je zadržavanje S. C. (65) iz Novog Sipa kod Kladova zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
Danas oko 11 časova na putu Kladovo-Novi Sip kod Kladušnice, upravljajući vozilom iz pravca Kladova ka Novom Sipu skrenuo je ulevo, a da se nije uverio da to može da uradi bezbedno.
Kako navodi izvor "Blica", vozač je prednjim levim delom svog vozila udario u zadnji desni deo putničkog vozila rumunskih oznaka kojim je u istom smeru upravljao P.M. (55) iz Rumunije. Strani državljanin je, kako se sumnja, pretecao automobil koji je pokušao da skrene, te je izgubio kontrolu i sleteo sa puta.
Automobil se odbio od drvo i zaustavilo na sredini kolovoza.
- Državljanin Rumunije je ispao iz vozila, udario u ogradu i pri tom zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta, dok je suvozač zadobio lake telesne povrede - rekao je izvor za "Blic".
Uviđaj je obavljen i naložena je obdukcija.
Urađen je alkotest i utvrđeno je da osumnjičeni za nezgodu nema alkohola u krvi.
