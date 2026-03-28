POKUŠAO DA PRETEKNE AUTO KOJI JE NEPROPISNO SKRETAO, PA SE ZAKUCAO U DRVO: Jedna osoba poginula u nesreći kod Kladušnice

OSNOVNO javno tužilaštvo u Negotinu odredilo je zadržavanje S. C. (65) iz Novog Sipa kod Kladova zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Foto: I. Mitić

Danas oko 11 časova na putu Kladovo-Novi Sip kod Kladušnice, upravljajući vozilom iz pravca Kladova ka Novom Sipu skrenuo je ulevo, a da se nije uverio da to može da uradi bezbedno.

Kako navodi izvor "Blica", vozač je prednjim levim delom svog vozila udario u zadnji desni deo putničkog vozila rumunskih oznaka kojim je u istom smeru upravljao P.M. (55) iz Rumunije. Strani državljanin je, kako se sumnja, pretecao automobil koji je pokušao da skrene, te je izgubio kontrolu i sleteo sa puta.

Automobil se odbio od drvo i zaustavilo na sredini kolovoza.

- Državljanin Rumunije je ispao iz vozila, udario u ogradu i pri tom zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta, dok je suvozač zadobio lake telesne povrede - rekao je izvor za "Blic".

Uviđaj je obavljen i naložena je obdukcija.

Urađen je alkotest i utvrđeno je da osumnjičeni za nezgodu nema alkohola u krvi.