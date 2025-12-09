ČETIRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Novom sadu za dan dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća
NA području Južnobačkog okruga, odnosno u Gradu Novom sadu, u ponedeljak, 8. decembra dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća, u kojima su četiri osobe lakše poovređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 8. decembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 149 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 13 vozača i tri vozila, a zadržana su dva vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
