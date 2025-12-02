TUŽILAŠTVO O SLUČAJU NA ŽELEZNIČKOJ STANICI: Istraga u toku, naložena obdukcija
SLUČAJ koji je šokirao javnost, kada je stradao petnaestogodišnji učenik Gimnazije najverovatnije skočivši pod voz uznemirio je i potresao Vranjance.
U Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju potvrđeno nam je danas da je naloženo obavljanje obdukcije sada pokojnog mladića iz sela Bresnica, kao i prikupljanje potrebih obaveštenja od eventualnih očevidaca događaja, dok će nakon obavljene obdukcije od strane Zavoda za sudsku medicinu u Nišu biti poznato da li je eventualno reč o samoubistvu.
Preporučujemo
ODALI POŠTU STRADALOM KOLEGI: Novosadski taksisti na mestu gde je sinoć poginuo taksista
02. 12. 2025. u 16:47
SVEDOK ILI UČESNIK GLAVAŠEVIH ZLOČINA: Zakazana presuda Krunoslavu Fehiru
02. 12. 2025. u 15:48
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)