TUŽILAŠTVO O SLUČAJU NA ŽELEZNIČKOJ STANICI: Istraga u toku, naložena obdukcija

SLUČAJ koji je šokirao javnost, kada je stradao petnaestogodišnji učenik Gimnazije najverovatnije skočivši pod voz uznemirio je i potresao Vranjance.

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju potvrđeno nam je danas da je naloženo obavljanje obdukcije sada pokojnog mladića iz sela Bresnica, kao i prikupljanje potrebih obaveštenja od eventualnih očevidaca događaja, dok će nakon obavljene obdukcije od strane Zavoda za sudsku medicinu u Nišu biti poznato da li je eventualno reč o samoubistvu.