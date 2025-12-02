Nesreće

TUŽILAŠTVO O SLUČAJU NA ŽELEZNIČKOJ STANICI: Istraga u toku, naložena obdukcija

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

02. 12. 2025. u 11:01

SLUČAJ koji je šokirao javnost, kada je stradao petnaestogodišnji učenik Gimnazije najverovatnije skočivši pod voz uznemirio je i potresao Vranjance.

ТУЖИЛАШТВО О СЛУЧАЈУ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ: Истрага у току, наложена обдукција

Foto: Printskrin

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju potvrđeno nam je danas da je naloženo obavljanje obdukcije sada pokojnog mladića iz sela Bresnica, kao i prikupljanje potrebih obaveštenja od eventualnih očevidaca događaja, dok će nakon obavljene obdukcije od strane Zavoda za sudsku medicinu u Nišu biti poznato da li je eventualno reč o samoubistvu.

