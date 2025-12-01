Nesreće

STRAVIČAN SUDAR "AUDIJA" I TAKSIJA U CENTRU NOVOG SADA: Delovi rasuti svuda po putu, vatrogasci stižu da seku vozila

В.Н.

01. 12. 2025. u 22:30

STRAVIČNA saobraćajna nesreća dogodila se večeras u centru Novog Sada.

Foto: Shutterstock

Kako se nezvanično saznaje, više osoba je teško povređeno.

Dva automobila su smrskana, a delovi su rasuti svuda po putu. Kako se saznaje, došlo je do sudara taksija i "audija".

Vatrogasci stižu na lice mesta da seku vozila. Na licu mesta ljudi stoje u šoku i gledaju prizor, pojedini se i drže za glavu.

(Blic)

