STRAVIČAN SUDAR "AUDIJA" I TAKSIJA U CENTRU NOVOG SADA: Delovi rasuti svuda po putu, vatrogasci stižu da seku vozila
STRAVIČNA saobraćajna nesreća dogodila se večeras u centru Novog Sada.
Kako se nezvanično saznaje, više osoba je teško povređeno.
Dva automobila su smrskana, a delovi su rasuti svuda po putu. Kako se saznaje, došlo je do sudara taksija i "audija".
Vatrogasci stižu na lice mesta da seku vozila. Na licu mesta ljudi stoje u šoku i gledaju prizor, pojedini se i drže za glavu.
(Blic)
