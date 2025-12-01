PETORO POVREĐENIH U JUČERAŠNJOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI KOD INĐIJE: Oglasio se UKCV o stanju pacijenata
U UNIVERZITETKI klinički centar Vojvodine (UKCV), u nedenjlju, 30. novembra, primljeno je pet pacijenata, koji su sanitetaskim vozilima Službe hitne medicinske pomoći dovezeni sa teškim povredama zadobijenimk u saobraćajnom traumatizmu.
Po prijemu u reanimacionu ambulantu, kako navode u UKCV, svi pacijenti su inicijalno zbrinuti u Urgentnom centru UKCV, gde je obavljenlja kompletna dijagnostika, ukazana neophodna lekarska pomoć i irađena hirurška obrada rana.
- Pacijent B.B. (44) je nakon kompletne dijagnostike i operativnog zahvata stabilnog zdravstvenog stanja i nalazi se na lečenju na Klinici za otopedsku hirurgiju i traumatologiju - navode u službi ѕa odnose s javnošću u UKCV. - Pacijentkinjlj A.L. primljenlj je sa teškim politraumatksim povredama, nakon kompletne dijagnostike i operativnog lečenja smeštena je na Kliniku anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola Urgentnog centrlja UKCV, u teškom opštem stanju.
Pacijentkinja M.N. kako dalje navode u ovoj zdravstbvenoj ustanovi, primljena je sa teškim politraumatksim povredama, trenutno je izrazito teškog opšteg stanja i smeštena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju boila UC UKCV. Pacijentkinja N.R hospitalizovana je na Odeljenju urgentne hirurgije , i nakon kompletne dijagnostike indikovana je hospitalizacija. Po prijemu na odeljenje, pacijentkinja je svesna, orijentisana, komunikativna, afevrilna i hemoidinamski stabilna.
Pacijentkjinja M.M. je 30. novembra hospitalizovana je na odeljenju hirurgije UC UKCV zbog povreda zadobijenih kao učesnik u saobraćajnoj nesreći, Pacijentkinja je svesna, orijentisana, komunikativna i hemodinamski stabilna.
Podsećamo, saobraćajna nesreća dogodila se u nedelju, 30. novembra posle 17 časova na starom putu Beograd - Novi Sad, kod Maradičke rasnrsnice, kako saznajemo, sudarila su se tri vozila. Jedna osoba je poginula, a pet je povređeno. Na mesto nesreće izašlo je nekoliko sanitetskih vozila Hitne pomoći iz Inđije i Novog Sada.
