PETORO POVREĐENIH U JUČERAŠNJOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI KOD INĐIJE: Oglasio se UKCV o stanju pacijenata

01. 12. 2025. u 15:20

U UNIVERZITETKI klinički centar Vojvodine (UKCV), u nedenjlju, 30. novembra, primljeno je pet pacijenata, koji su sanitetaskim vozilima Službe hitne medicinske pomoći dovezeni sa teškim povredama zadobijenimk u saobraćajnom traumatizmu.

Po prijemu u reanimacionu ambulantu, kako navode u UKCV, svi pacijenti su inicijalno zbrinuti u Urgentnom centru UKCV, gde je obavljenlja kompletna dijagnostika, ukazana neophodna lekarska pomoć i irađena hirurška obrada rana.

- Pacijent B.B. (44) je nakon kompletne dijagnostike i operativnog zahvata stabilnog zdravstvenog stanja i nalazi se na lečenju na Klinici za otopedsku hirurgiju i traumatologiju - navode u službi ѕa odnose s javnošću u UKCV. - Pacijentkinjlj A.L. primljenlj je sa teškim politraumatksim povredama, nakon kompletne dijagnostike i operativnog lečenja smeštena je na Kliniku anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola Urgentnog centrlja UKCV, u  teškom opštem stanju.

Pacijentkinja M.N. kako dalje navode u  ovoj zdravstbvenoj ustanovi, primljena je  sa teškim politraumatksim povredama, trenutno je izrazito teškog opšteg stanja i smeštena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju boila UC UKCV. Pacijentkinja N.R hospitalizovana je na Odeljenju urgentne hirurgije , i nakon kompletne dijagnostike indikovana je hospitalizacija. Po prijemu na odeljenje, pacijentkinja je svesna, orijentisana, komunikativna, afevrilna i hemoidinamski stabilna.

Pacijentkjinja M.M. je 30. novembra hospitalizovana je na odeljenju hirurgije UC UKCV zbog povreda zadobijenih kao učesnik u saobraćajnoj nesreći, Pacijentkinja je svesna, orijentisana, komunikativna i hemodinamski stabilna.

Podsećamo,  saobraćajna nesreća dogodila se u nedelju, 30. novembra  posle 17 časova  na starom putu Beograd - Novi Sad, kod Maradičke rasnrsnice,  kako saznajemo, sudarila su se tri vozila. Jedna osoba je poginula, a pet je povređeno. Na mesto nesreće izašlo je nekoliko sanitetskih vozila Hitne pomoći iz Inđije i Novog Sada.

