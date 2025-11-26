POSLE POLICIJE STIGLI BESNI "PORŠEI": Na mestu gde je poginula Ana Radović izašlo desetak momaka, evo šta su uradili
NAKON što su nadležne službe odnele slupani "audi" sa mesta nesreće kod Ovčar banje, došli su momci iz Tutina kako bi odali počast Aleksandru M. i njegovoj prijateljici Ani Radović (20).
Na mesto nesreće kod Ovčar banje, nakon što su nadležne službe izvukle "audi" kojim su Aleksandar M. (37) iz Tutina i Ana Radović (20) sa Zlatibora sleteli u betonski propust kraj puta, pristiglo je nekoliko automobila tutinskih registarskih oznaka iz kojih je izašlo desetak, petnaest momaka!
To su najverovatnije prijatelji nastradalog Aleksandra iz Tutina. Stiglo je nekoliko besnih automobila, među njima i dva "poršea". Izgledaju kao likovi koji se viđaju samo na filmu. Ni jedan auto im nije jeftiniji od 100.000 evra. Oni su pristigli čim je otišla policija.
Inače, prema prvim rezultatima istrage za volanom "audija" bio je Aleksandar, a Ana je bila na mestu suvozača. Na automobilu su registarske oznake iz Tutina i to je najverovatnije bio njegov auto.
