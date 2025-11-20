Nesreće

ŠEST OSOBA LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

20. 11. 2025. u 14:38

NA području Južnobačkog okruga 19. novembra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba zadobilo lake telesne povrede.

ШЕСТ ОСОБА ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: У Јужнобачком округу за дан догодило се девет саобраћајних несрећа

FOTO:Lj.P.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 19. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 346 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 16 vozača i tri vozila.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MAHAO JE NOŽEM, NISAM NI OSETILA DA ME UBO: Dragana Krunić svedočila kako je napao bivši momak
Suđenja

0 0

MAHAO JE NOŽEM, NISAM NI OSETILA DA ME UBO: Dragana Krunić svedočila kako je napao bivši momak

RASPRAVLjALA sam se sa Dejanom ispred vrata mog stana i na kraju sam mu rekla da nemam ja šta sa njim da pričam. Okrenula sam se da uđem u kuću, a on me tada uhvatio za ruku i zarotirao. Videla sam da ima nož sa plavim na dršci, mahao je njime, ali ja nisam osetila da me je ubo ili da me nešto boli. Dozivala sam Nemanju u stanu, vikala da ima nož i potrčala da bežim niz stepenice, a Dejan je utrčao u stan.

20. 11. 2025. u 17:08

UDARAO DEDU DRVENOM DRŠKOM, PA GA ZADAVIO: Tužilaštvo iz Zrenjanina saopštilo detalje ubistva na salašu kod Kikinde
Zločin

0 0

UDARAO DEDU DRVENOM DRŠKOM, PA GA ZADAVIO: Tužilaštvo iz Zrenjanina saopštilo detalje ubistva na salašu kod Kikinde

Ubistvo koje se dogodilo na salašu u okolini Bašaida kod Kikinde šokiralo je meštane ovog sela i sve na severu Banata. Za svirepo ubistvo Radislava M. (86) na njegovom imanju između Bašaida i Torde, osumnjičen je P. J. (63) iz Stare Pazove, kojeg je policija juče uhapsila, a tužilaštvo je danas saopštilo da je deka usmrćen udarcima drvenim predmetom, a potom zadavljen.

20. 11. 2025. u 16:32

Politika
Tenis
Fudbal
PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)

PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)