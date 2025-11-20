ŠEST OSOBA LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća

NA području Južnobačkog okruga 19. novembra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba zadobilo lake telesne povrede.

FOTO:Lj.P.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 19. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 346 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 16 vozača i tri vozila.