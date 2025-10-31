BELI SANDUK RASPLAKAO SVE NA GROBLJU: Ispraćaj tročlane porodice na večni počinak (FOTO/VIDEO)
TROČLANA porodica, koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu, danas će biti ispraćena na večni počinak.
Već od 12 sati stigao je veliki broj prijatelja, rođaka, ali i policajaca, koji su kolege Bojana Živkovića, koji je stradao zajedno sa suprugom i sinom, kada je na njihov auto naleteo Nikola Đ. (24) iz Brčkog, koji je bio pod dejstvom alkohola i narkotika i koji je prošao kroz crveno.
Veliki broj ljudi prisutan je na Novom bežanijskom groblju. Ulaze u kapelu kako bi izjavili saučešće članovima porodice nastradalih. Jauci i plač paraju nebo. Na sahrani je prisutan i ministar policije Ivica Dačić.
Ispred same kapele postavljena su tri sanduka, sa cvećem i fotografijama nastradalih.
Između dva sanduka nalazi se jedan manji, bele boje, u kojem će počivati stradali dečak.
