BELI SANDUK RASPLAKAO SVE NA GROBLJU: Ispraćaj tročlane porodice na večni počinak (FOTO/VIDEO)

TROČLANA porodica, koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu, danas će biti ispraćena na večni počinak.

Foto: Zoran Jovanovic

Već od 12 sati stigao je veliki broj prijatelja, rođaka, ali i policajaca, koji su kolege Bojana Živkovića, koji je stradao zajedno sa suprugom i sinom, kada je na njihov auto naleteo Nikola Đ. (24) iz Brčkog, koji je bio pod dejstvom alkohola i narkotika i koji je prošao kroz crveno.

Veliki broj ljudi prisutan je na Novom bežanijskom groblju. Ulaze u kapelu kako bi izjavili saučešće članovima porodice nastradalih. Jauci i plač paraju nebo. Na sahrani je prisutan i ministar policije Ivica Dačić.

Ispred same kapele postavljena su tri sanduka, sa cvećem i fotografijama nastradalih.

Između dva sanduka nalazi se jedan manji, bele boje, u kojem će počivati stradali dečak.

BONUS VIDEO: JEZIVO: Pogledajte trenutak u kojem je pijani vozač ubio celu porodicu na Novom Beogradu