PETORO POVREĐENIH MALIH DŽUDISTA NAPUŠTA BOLNICU, JEDAN JOŠ OSTAJE: Najnovija vest iz Dečje bolnice u Novom Sadu

PETORO od šestoro mladih sportista povređenih u jučeršnjoj teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Novi Sad - Beograd, danas će biti optušteno na kućno lečenje, potvrđeno je "Novostima" u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Vojvodne u Novom sadu.

FOTO:Lj.P.

Jedan povređeni dečak će, kako nam je rečeno, ostati i dalje na lečenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, ali će i on za nekoliko dana, takođe biti otpušten na kućno lečenje, a njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Posle saobraćajne nesreće na pomenutom autoputu, kada se juče ujutro oko 3.30 sati, nedaleko od naplatne rampe, iz još neutvrđenih razloga prevrnuo kombi sa mladim sportistima iz Džudo kluba Partizan u Beogradu, kombi kojim su se prevozili, probio zaštitnu ogradu, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se u kanal, jedaan 16-godišnji džudista je poginuo a sedam je povređeno. Svi su prevezeni u novosadsku Dečju bolnicu, a jedan koji je zadobio tešku povredu vratne kičme odmah je transporrtovan u KCS U Beogradu.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je mladi džudista, povređen u saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada, hitno operisan u Urgentnom centru u Beogradu zbog povrede kičme i naveo da je njegovo stanje stabilno..

- Bolje je nego juče, urađena je kompleksna hirurška intervencija, to je bila strašna povreda kičme i molimo se za tu decu. Svi naši kapaciteti su angažovani da pomognemo, prate se 24 sata, nadam se da će to da bude dobro - zaključio je Lončar.