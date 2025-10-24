TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Osam osoba povređeno u udesima u Beogradu, među njima četvoro dece
OSAM osoba zadobilo je lakše povrede u četiri saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.
Od povređenih osoba, četvoro dece je sa lakšim povredama prevezeno u Tiršovu, tri osobe su prebačene u lokalne bolnice, dok je jedna osoba zbrinuta na licu mesta.
Tokom noći, ekipe Hitne pomoći intervenisale su 121 put, a od toga je 19 intervencija bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.
(Tanjug)
