TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Osam osoba povređeno u udesima u Beogradu, među njima četvoro dece

OSAM osoba zadobilo je lakše povrede u četiri saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Foto: M.Stevanović

Od povređenih osoba, četvoro dece je sa lakšim povredama prevezeno u Tiršovu, tri osobe su prebačene u lokalne bolnice, dok je jedna osoba zbrinuta na licu mesta.

Tokom noći, ekipe Hitne pomoći intervenisale su 121 put, a od toga je 19 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.

(Tanjug)