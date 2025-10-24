Nesreće

TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Osam osoba povređeno u udesima u Beogradu, među njima četvoro dece

В.Н.

24. 10. 2025. u 08:07

OSAM osoba zadobilo je lakše povrede u četiri saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Foto: M.Stevanović

Od povređenih osoba, četvoro dece je sa lakšim povredama prevezeno u Tiršovu, tri osobe su prebačene u lokalne bolnice, dok je jedna osoba zbrinuta na licu mesta.

Tokom noći, ekipe Hitne pomoći intervenisale su 121 put, a od toga je 19 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.

(Tanjug)

