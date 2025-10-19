NAJNOVIJE INFORMACIJE O POVREĐENIM RADNICIMA U SREMSKOJ MITROVICI: Oglasio se direktor bolnice
DIREKTOR Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić izjavio je jutros da se u jedinici intenzivne nege te ustanove nalazi sedmoro putnika koji su u petak najteže povređeni u nesreći autobusa, i da je za sada njihovo stanje stabilno.
On je za RTS rekao i da je juče bilo 22 otpusta, a da će deo njih biti realizovan i danas.
Prema njegovim rečima, na odeljenjima ortopedije i hirurgije nalaze se ostali pacijenti i oni će u narednim danima biti pušteni, a njihovo stanje se dalje prati i radi se dopunska dijagnostika.
- Imaćemo intervencije što se tiče ortopedskih povreda, biće operacija, ali je svima stanje stabilno - rekao je Mirnić.
Pacijentkinja koja je prevezena u Beograd, koja je teško povređena, za sada je u stabilnom stanju, dodao je on.
Kad je reč o jučerašnjoj akciji prikupljanja krvi, Mirnić navodi da krvi ima dovoljno, ali da će svakako trebati i u narednom periodu.
- Juče se više od 90 davalaca prijavilo i dalo krv, a akcija se nastavlja i u Službi za transfuziju krvi Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici u utorak - kazao je Mirnić.
On je juče izjavio da je 39 pacijenata hospitalizovano i da se sedmoro i dalje nalazi na intenzivnoj nezi.
U Sremskoj Mitrovici će sutra, 20. oktobra, biti Dan žalosti zbog nesreće u bilizini tog grada u kojoj je poginulo troje ljudi kada se prevrnuo autobus, izjavio je u subotu gradonačelnik Branislav Nedimović. Prilikom prevrtanja autobusa koji je prevozio radnike firme "Healthcare", na putu Sremska Mitrovica - Jarak u petak oko 14.45 časova, poginule su tri, a povređeno oko 80 osoba.
(Tanjug)
