POŽAR U BEOGRADU: Vatra zahvatila vulkanizersku radnju
DANAS oko 10.15 časova izbio je požar u garaži pruređenoj u vulkanizersko-automehaničarski servis.
Vatra je zahvatila dva vozila i objekat površine oko 100 m² u kome su se nalazile i gume.
Na terenu su vatrogasci iz VJ Zvezdara sa više vozila.
Požar je lokalizovan u 10.35 časova, nema povređenih.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
EVO ŠTA JE VUČIĆ REKAO MILANOVIĆU, OSMANI I BEGAJU Otkrio šta se dešavalo u Draču: "Zastupao sam politiku i interese Srbije"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom otvaranja "Ložionice", na pitanje novinara, govorio je o dešavanjima u Draču gde je učestvovao na samitu Procesa Brdo-Brioni.
07. 10. 2025. u 12:23
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
ŠURAK MU JE POZNATA FACA: Žena Nenada Jezdića je rođena sestra našeg slavnog sportiste (FOTO)
OSIM slavnog muža, supruga Nenada Jezdića ima i poznatog brata.
06. 10. 2025. u 13:03
Komentari (0)