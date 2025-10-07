Nesreće

POŽAR U BEOGRADU: Vatra zahvatila vulkanizersku radnju

V.N.

07. 10. 2025. u 11:40

DANAS oko 10.15 časova izbio je požar u garaži pruređenoj u vulkanizersko-automehaničarski servis.

D.N.

Vatra je zahvatila dva vozila i objekat površine oko 100 m² u kome su se nalazile i gume.

Na terenu su vatrogasci iz VJ Zvezdara sa više vozila.

Požar je lokalizovan u 10.35 časova, nema povređenih.

