POŽAR U BEOGRADU: Vatra zahvatila vulkanizersku radnju

DANAS oko 10.15 časova izbio je požar u garaži pruređenoj u vulkanizersko-automehaničarski servis.

D.N.

Vatra je zahvatila dva vozila i objekat površine oko 100 m² u kome su se nalazile i gume.

Na terenu su vatrogasci iz VJ Zvezdara sa više vozila.

Požar je lokalizovan u 10.35 časova, nema povređenih.

