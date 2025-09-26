POVREĐENI OTAC, MAJKA I BEBA: Teška saobraćajna nesreća kod Medveđe
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se dogodila u selu Tulare, u opštini Medveđa, povređena je porodica koja se nalazila u vozilu, otac, majka, i jedanaestomesečna beba.
Kako se saznaje, do nezgode je došlo kada je vozilo u kojem su bili ostvarilo kontakt sa drugim vozilom, koje se uključivalo sa sporednog puta. Od siline udarca, vozilo u kojem je bila porodica je sletelo sa puta.
Na licu mesta je intervenisala ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje, koja je ukazala pomoć povređenima i prevezla ih u prokupačku Bolnicu.
U Opštoj bolnici Prokuplje je potvrđeno da su svi troje dovezeni i da je dijagnostika povreda u toku.
(Kurir)
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
AUTO SLETEO S PUTA KOD VRBASA: Mladić poginuo, devojka teško povređena
25. 09. 2025. u 13:52
DEČAKA (15) OBORIO AUTOMOBIL: Hitno prevezen u bolnicu
25. 09. 2025. u 11:55
PEVAČ HITNO PREVEZEN NA VMA: Zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći
25. 09. 2025. u 07:41
PIJAN UBIO MAJKU I POVREDIO DETE: Određen pritvor bahatom vozaču iz Bogatića
24. 09. 2025. u 07:14
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)