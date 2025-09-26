POVREĐENI OTAC, MAJKA I BEBA: Teška saobraćajna nesreća kod Medveđe

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se dogodila u selu Tulare, u opštini Medveđa, povređena je porodica koja se nalazila u vozilu, otac, majka, i jedanaestomesečna beba.

Kako se saznaje, do nezgode je došlo kada je vozilo u kojem su bili ostvarilo kontakt sa drugim vozilom, koje se uključivalo sa sporednog puta. Od siline udarca, vozilo u kojem je bila porodica je sletelo sa puta.

Na licu mesta je intervenisala ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje, koja je ukazala pomoć povređenima i prevezla ih u prokupačku Bolnicu.

U Opštoj bolnici Prokuplje je potvrđeno da su svi troje dovezeni i da je dijagnostika povreda u toku.

(Kurir)

