UMRO TINEJDŽER KOJI SE KOLIMA "ZAKUCAO" U BANDERU U BARAJEVU: Šest dana se borio za život
TINEJDžER A. O. (15) iz okoline Barajeva umro je juče na VMA-a nakon što je 11. septembra ove godine u Lisoviću povređen kada se kolima "zakucao" u banderu.
Kako se nezvanično saznaje, dečak je nakon šest dana borbe za život, podlegao povredama koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći.
Tada su sa njim u kolima bila još dva druga koja su puštena iz bolnice.
Tinejdžer je ukrao "pežo" od roditelja i sa još dvojicom vršnjaka krenuo u vožnju! Nezvanično, tog 11. septembra oko 5 sati ujutru pri velikoj brzini izgubio je kontrolu nad automobilom i svom silinom se zakucao u betonsku banderu.
(Blic)
