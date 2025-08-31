POŽAR KOD JASENOVIKA: Gori 50 hektara - vatrogasci na terenu, helikopteri u misiji gašenja (VIDEO)

U SELU Jasenovik pored Niša, vatrogasci se već tri dana bore sa jakim požarom.

Foto: Unsplash

U gašenju požara učestvuju i helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova.

Piloti i vatrogasci rame uz rame gase vatru . Oni neumorno rade na suzbijanju požara, jer kada su u pitanju ljudski životi i zaštita prirode, nema odustajanja.

Podsetimo, veliki požar izbio je u borovoj šumi u ataru sela Jasenovik, kod Niša. Teren je vrlo nepristupačan, a gori više od 50 hektara površine.

Interveniše ukupno 17 vatrogasaca-spasilaca sa 7 vozila i jednim montažnim bazenom, DVD „Stevan Sinđelić“, 4 člana sa vozilom i 3 radnika JP „Srbijašume“. Intervencija u toku.

U Nišu su zbog požara angažovana dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP

Gašenje otežava jak vetar.

(Blic)