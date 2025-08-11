Nesreće

ODBIO DA SE ZAUSTAVI I PROŠAO KROZ CRVENO SVETLO: Policija u Južnobačkom okrugu za vikend iz saobraćaja isključila 100 vozača

Ljiljana Preradović

11. 08. 2025. u 14:04

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 1.107 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

ОДБИО ДА СЕ ЗАУСТАВИ И ПРОШАО КРОЗ ЦРВЕНО СВЕТЛО: Полиција у Јужнобачком округу за викенд из саобраћаја искључила 100 возача

Foto: S.M.Jovanović

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 100 vozača i 14 vozila, a zadržana su 22 vozača, 13 jer su vozili pod dejstvom alkohola, četiri zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a pet zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se tri vozača automobila u Novom Sadu i Bačkoj palanci, kao i biciklista u Bačkom Petrovcu, koji su vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila  alkohola u organizmu.

Prekršajna prijava za nasilničku vožnju biće podneta i protiv vozača koji je u Novom Sadu, vozeći pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, odbio da se zaustavi na znak policije, prošao kroz crveno svetlo, a zatim vozio kolovoznom trakom namenjenom kretanju vozila iz suprotnog smera.

Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.

Minulog vikenda, odnosno od 8. do 10. avgusta, na području JUžnobačkog okruga, dogodilo se 29 saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe zadobile tešk3e, a 12 lakše povrede.  U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodila se 21 saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe teže, a sedam je lakše povređeno.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!

BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!