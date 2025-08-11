ODBIO DA SE ZAUSTAVI I PROŠAO KROZ CRVENO SVETLO: Policija u Južnobačkom okrugu za vikend iz saobraćaja isključila 100 vozača

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 1.107 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Foto: S.M.Jovanović

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 100 vozača i 14 vozila, a zadržana su 22 vozača, 13 jer su vozili pod dejstvom alkohola, četiri zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a pet zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se tri vozača automobila u Novom Sadu i Bačkoj palanci, kao i biciklista u Bačkom Petrovcu, koji su vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu.

Prekršajna prijava za nasilničku vožnju biće podneta i protiv vozača koji je u Novom Sadu, vozeći pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, odbio da se zaustavi na znak policije, prošao kroz crveno svetlo, a zatim vozio kolovoznom trakom namenjenom kretanju vozila iz suprotnog smera.

Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.

Minulog vikenda, odnosno od 8. do 10. avgusta, na području JUžnobačkog okruga, dogodilo se 29 saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe zadobile tešk3e, a 12 lakše povrede. U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodila se 21 saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe teže, a sedam je lakše povređeno.