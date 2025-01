"PROBUDIO ME DIM, HTEO SAM DA RAZBIJEM PROZOR, PAO SAM" Sablasne reči deke iz doma koji je izgoreo

"PROBUDIO me je dim! Bilo je strašno, pokušao sam rukom da razbijem prozor, ali nisam uspeo. Zadnje čega se sećam je da sam pao na pod", rekao je korisnik Doma za smeštaj starih i odraslih lica „Ivanović“ u mestu veliki Borak, GO Barajevo u kojem je 20. januara izbio požar prilikom čega je smrtno stradalo osmoro korisnika tog doma, dok je sedmoro zadobilo teške telesne povrede.Podsetimo, požar je izbio oko 3:30 časova. Vatrogasci, policija i hitna pomoć odmah su izašli na lice mesta, a uviđaj je trajao sve do 13 sati.

Foto: D. Milovanović

Požar je brzo ugašen, ali to nije sprečilo tragediju za osam porodica. Od sedmoro povređenih, četvoro je prevezeno na VMA. U pitanju su dva muškarca i dve žene starosti između 80 i 90 godina.

Iz vatrene stihije spaseno je 13 osoba. Po neke od njih su tokom prepodneva došli njihovi najbliži, dok su drugi prevezeni na sigurno, u kuću vlasnika doma za stare i drugi dom za stare istog vlasnika.

Do požara je došlo tako što je korisnik doma tokom noći zapalio dušek na kom je spavao, a vatra se potom proširila na ceo gornji sprat. Goreo je zadnji deo doma, u kom se urušio i krov. Među nastradalima je i korisnik doma koji je požar izazvao.

Nakon što je uviđaj u potpunosti završen, slobode su lišeni bračni par Gorica Ivanović (52) i Aleksandar Ivanović (52), kao i njihov sin Miloš Ivanović (29) zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, za koje je zaprećena zatvorska kazna od dve do 12 godina. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i danas su saslušani u Višem javnom tužilaštvu.

Oglasio se Više javno tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv tri odgovorna lica Doma za smeštaj starih i odraslih lica „Ivanović“ u mestu veliki Borak, GO Barajevo, zbog sumnje da nisu poštovali odgovarajuće propise, usled čega je 20. januara 2025. godine u tom objektu izbio požar u kojem je smrtno stradalo osmoro korisnika tog doma, dok je sedmoro zadobilo teške telesne povrede.

Osumnjičeni su direktor Doma za smeštaj starih i odraslih lica „Ivanović“ Gorica Ivanović, kao i Aleksandar Ivanović i Miloš Ivanović kojima je faktički povereno obavljanje poslova upravljanja, nadzora i drugih poslova u navedenom domu.

Osumnjičeni nisu danas saslušani pred javnom tužiocem, obzirom da postavljeni branioci po službenoj dužnosti nisu pristupili u prostorije tužilaštva zbog obustave rada advokata.

Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Foto: D. Milovanović

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. stav 2 u vezi člana 278. stav 2 Krivičnog zakonika.

Postoje osnovi sumnje da od neutvrđenog dana do 20. januara 2025. godine pomenuti osumnjičeni nisu postupili po propisima predviđenim odredbama Zakona o zaštiti stanovništva o izloženosti duvanskom dimu, kojim je zabranjeno pušenje u prostorijama ustanova socijalne zaštite.

Suprotno Odluci o imenovanju lica ovlašćenog i zaduženog za kontrolu zabrane pušenja, kojom je imenovana Gorica Ivanović, ona nije kontrolisala zabranu pušenja u prostoru u kojem je pušenje zabranjeno i to u spavaćim sobama u kojima su smešteni korisnici doma, u hodniku i u potkrovlju.

Takođe, osumnjičeni nisu postupili po odredbama Zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti, kojima je između ostalog, predviđeno da je ustanova obavezna da korisnika smeštaja blagovremeno upozna da mora da poštuje pravila ponašanja i organizacije života kod pružaoca usluga, a ukoliko ih korisnik ne poštuje i time ugrožava bezbednost, zdravlje i život ostalih korisnika, da odluči o prestanku njegovog smeštaja.

Takođe nije izrađena ni “Procedura o postupanju slučaju nastupanja incidentnih situacija”, te osumnjičeni nisu postupali ni po tehničkim pravilima o merama zaštite, kao ni po Aktu o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini koji je donela i potpisala osumnjičena Gorica I, čime su izazvali opasnot za život, telo ljudi i imovinu većeg obima.

Foto: D. Milovanović

Usled svega navedenog u sobi u potkrovlju, koju je koristio jedan korisnik doma došlo je do izbijanja požara kontaktom užarenog predmeta (žara cigarete ili otvorenog plamena upaljača) sa zapaljivom materijom u zoni kreveta.

Osumnjičeni su pri tome olako držali da do smrti i zadobijanja telesnih povreda korisnika neće doći ili da će to moći da spreče, međutim nastupila je smrt osam korisnika doma, dok je teške telesne povrede zadobilo njih sedmoro.

Otkriveno je da su računi ovog doma bili blokirani zbog duga od 11,6 miliona dinara. Međutim, to nije jedini dug koji imaju. Porodica Ivanović je do pre manje od mesec dana vodila Dom za stare u Velikoj Moštanici, ali je to preduzeće prinudno likvidirano zbog duga većeg od 4,1 miliona dinara. Ukupni dugovi ove porodice tako prelaze 15 miliona.Prema podacima dostupnim na Agenciji za privredne registre, direktor preduzeća "Ivanović i sinovi" bio je upravo uhapšeni Miloš. Kao "ostali zastupnici" navedeno je ime njegovog oca - Aleksandra.

I računi Doma za stare u Barajevu su blokirani.

Prema podacima dostupnim na sajtu Narodne banke Srbije, tekući račun koji u banci ima Dom za smeštaj odraslih i starijih "Ivanović" u Velikom Borku u opštini Barajevo je blokiran 20. januara 2020. godine i iz te blokade, do danas, nije izašao.

(Telegraf)

