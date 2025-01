"KUKU MAJKO, KUKU MAJČICE": Šok posle jezivog požara u domu za stare kod Barajeva, vatrena stihija odnela osam života (FOTO/VIDEO)

KUKU majko, kuku majčice! Kukala je naglas snaja za svekrvom Đurđevkom Ilić (74), koja je stradala u požaru u domu za stare "Ivanović" u barajevskom selu Veliki Borak.

Foto: D. Milovanović

Ona je do doma za stare došla iz Lazarevca sa suprugom Miroslavom Ilićem i sinom, nakon što su u vestima čuli da je u toku noći izbio strašan požar i da ima mrtvih i povređenih. Policija ih je pustila u dvorište gde su identifikovali Đurđevku, koja se po svemu sudeći u snu ugušila od dima. Pored nje je kažu napolju bila položena još jedna mrtva žena.

Snaha je plakala i naglas žalila, dok se njen muž tresao sav pridržavajući je i jedva progovarajući da je malo smiri. Bili su u potpunom šoku.

- Nema ni deset dana kako je majka smeštena u dom. Bila je malo dementna i brat je došao iz Nemačke i doveo je ovde - kaže nam Miroslav, Đurđevkin sin, vidno uznemiren i drhteći.

U ovom domu bilo je smešteno 30 starih osoba, a u požaru koji je izbio oko 3.30 časova po noći stradalo je osam, dok je sedam povređeno. Njih troje je zbrinuto u Urgentnom centru, a četvoro na VMA. Ostali korisnici, koji su preživeli i nemaju povrede prebačeni su u kuću vlasnika doma nedaleko u Velikom Borku, pa su po njih tokom jutra dolazili najbliži.

Upravo troje vlasnika, odgovorna Gorica I. (52), njen suprug Aleksandar I. (52) i sin Miloš I. (29) po nalogu dežurnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je uhapšeno i određeno im je zadržavanje do 48 časova. Oni se sumnjiče da su izvršili teško delo protiv opšte sigurnosti, za koje je zaprećena kazna zatvora od 2 do 12 godina. Oni će u roku od 48 časova biti saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kako se sumnja požar je izazvao jedan od korisnika doma, koji je imao psihičke probleme. On je zapalio dušek na krevetu, vatra se zatim proširila i u tom požaru je i sam nastradao. Inače ovaj dom je imao prizemlje i sprat i kako nam je rečeno na spratu su bili smešteni muškarci, a bake u prizemlju.

Policija je juče u crnim vrećama iznela tela svih stradalih u požaru i unosila ih u kombije pogrebnog preduzeća. Više tužilaštvo je naložilo da se uradi njihova obdukcija i preduzimu dalje radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

Kako je saopšteno iz MUP-a vatrogasci-spasioci došli su na lice mesta u 3.45 i zatekli požar u razbuktaloj fazi, koji je zahvatio trećinu kuće, nekih 150 kvadrata. Inače ta kuća u kojoj je dom ima 500 kvadrata. U pretrazi terena bila su angažovana 32 vatrogasca-spasioca sa 11 vozila iz šest vatrogasnih stanica. Oni su odmah evekuisali stanare, koje su zatekli i zahvljujući njihovoj brzoj intervenciji sigurno je, kako navode u MUP-u, spasen ne mali broj ljudskih života.

Pojedini rođaci juče su dolazili do doma da preuzmu preživele. Ujutru su jednu staricu izveli u invalidskim kolicima, dok su drugu pridržavajući polako smestili u kola. Dragan Petrović, inače radiolog u Kliničkom centru Srbije, kaže nam da je došao po mlađeg brata Zorana, koji ima 50 godina.

- Zvali su me iz policije da dođem po njega i da se nalazi u kući vlasnika. On je bio bolestan ceo život, ima epilepsiju i nije poslovno sposoban, pa o njemu neko mora sve vreme da brine. Majka nam je umrla i on je poslednje tri godine bio u ovom domu. Bio je zadovoljan ovde, lepo su brinuli o njemu, čak je prestao i da puši. Kod kuće bi morao da bude sam, jer ja radim, a on to nije u stanju - kaže nam Zoran.

Ubrzo posle njega je stigao i čovek iz susednog sela Leskovac, čija je strina (94) bila smeštena u ovom domu poslednje četiri godine.

- Nadam se da je sve u redu sa njom, ne znam gde su je odveli. Pre četiri godine joj je preminuo sin i ona od tada samo kuka za njim, žali i plače. Stara je i nije više mogla sama da bude u kući. Ja radim i smestio sam je u ovaj dom - priča nam ovaj čovek.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović izjavio je da ovaj dom za stare u Velikom Borku poslovao legalno i imao važeću dozvolu za rad izdatu 2021. godine i neophodne protivpožarne mere koje su propisane.

- Međutim, ukoliko govorimo o ovim jasnim indikacijama koje ukazuju da se radi o podmetnutom požaru, na žalost, ni protivpožarne mere nam u takvim situacijama nisu od velike pomoći - rekao je Starović. - Saučešće porodicama nastradalih, kojima će Ministarstvo biti na raspolaganju za svu pomoć i podršku, koja im treba.

