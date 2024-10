UDARIO MAJKU I BEBU, SMRSKAO KOLICA, PA NASTAVIO DA VOZI: Novi detalji teškog udesa u Batajnici

VOZAČ "pežoa" N. R. (39) udario je u nedelju oko 19.40 sati majku (35) i njenu bebu (2) dok su se kretale ivicom kolovoza u beogradskom naselju Batajnica.

Obe su zadobile teške povrede, ali su van životne opasnosti. Osumnjičeni je kratko bio u pritvoru, a trenutno se brani sa slobode.

Nesreća se dogodila u Ulici Katice Opačić, a vozač, koji je ujedno i policajac, ostao je na mestu incidenta.

Rođeni brat povređene majke ispričao je kako je došlo do nesreće. Prema njegovim rečima, njegova sestra s porodicom živi u istoj ulici, a kobne večeri je išla s bebom u posetu bratu i majci.

- Ona živi u istoj ovoj ulici, kao i mi. Te večeri je krenula do nas i gurala je kolica, jer nema trotoara. Kretala se normalnom stranom, svojom desnom, pored puta, a onda je on naišao odjednom. Sestra mi je ispričala da je došao nekako otpozadi i da je brzo vozio. Udario je prvo nju, pa kolica, a beba je izletela iz njih - rekao je ujak devojčice.

Kako dalje navodi, scena gde se desila nesreća je bila jeziva.

- On je smrskao ta kolica, ali je auto delimično nastavio da se kreće. Ona je ostala da leži na zemlji. Tada je prešao preko nje i povredio joj desnu nogu, slomljena je butna kost na dva mesta. Onda su istrčale komšije da pomognu, zvali su Hitnu pomoć. Lekari su brzo reagovali i došli na lice mesta i prevezli ih u bolnicu - rekao je on.

Prema njegovim rečima, vozač automobila je ispričao da nije video majku i bebu.

- On je ostao na licu mesta i rekao da je u tom delu ulice mračno. I jeste zaista, ali veliki znak pitanja je da li je uključio svetla na kolima. Ona to nije videla od stanja šoka. Jedino što je rekao jeste: 'Izvinite, nisam vas video'. I to je sve. Ali je dodao da će preuzeti na sebe odgovornost za nesreću - opisao je ujak bebe i dodao:

- Ja sam bio u gradu, zet je isto došao kolima, ostao je sa malom u Tiršovoj. Sestra kaže da je dete baš doživelo traumu. Sestra je pored preloma i dosta ugruvana, ali oseća se veoma loše i pod velikim je stresom. Povraća sve vreme. Ima dosta modrica. Dete je vezano u krevecu sa tegićima kako se ne bi pomerala, da bi posle mogli da joj stave gips. Ima prelom na nozi i povredu glave. Ima i velike traume. Dali su joj neke lekove za bolove. Vrlo često se budi i bunca i traži majku, i uvek pominje kola i plaši se. Često je obilazi psiholog - naveo je on za Alo, a prenosi Republika.

