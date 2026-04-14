Hapšenja i istraga

Utajio porez, preti mu zatvor: Podignuta optužnica protiv D.M.(38) iz Banatskog Novog Sela

Jelisaveta Ljutić

14. 04. 2026. u 14:40

Pančevačko Osnovno javno tužilaštvo podnelo je danas nadležnom sudu optužni predlog protiv D.M. (38) iz Banatskog Novog Sela, zbog sumnje da je izvršio krivično delo Poreska utaja.

Foto: Freepik/ wirestock

Okrivljenom D.M. se stavlja na teret da je 8.juna 2021. godine, u Banatskom Novom Selu, kao odgovorno lice privrednog društva, podnošenjem poreske prijave sa neistinitim podacima o prihodima i rashodima, prikazalo manju oporezivu dobit i na taj način izbegao plaćanje poreza na dobit pravnih lica u iznosu većem od milion dinara.
Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom D.M. izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo i novčanu kaznu u iznosu od 110.000 dinara.
 

