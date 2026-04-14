Utajio porez, preti mu zatvor: Podignuta optužnica protiv D.M.(38) iz Banatskog Novog Sela

Pančevačko Osnovno javno tužilaštvo podnelo je danas nadležnom sudu optužni predlog protiv D.M. (38) iz Banatskog Novog Sela, zbog sumnje da je izvršio krivično delo Poreska utaja.

Okrivljenom D.M. se stavlja na teret da je 8.juna 2021. godine, u Banatskom Novom Selu, kao odgovorno lice privrednog društva, podnošenjem poreske prijave sa neistinitim podacima o prihodima i rashodima, prikazalo manju oporezivu dobit i na taj način izbegao plaćanje poreza na dobit pravnih lica u iznosu većem od milion dinara.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom D.M. izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo i novčanu kaznu u iznosu od 110.000 dinara.