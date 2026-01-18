Hapšenja i istraga

"ONI SU U JEDNOM DANU SRUŠILI CEO NEČIJI ŽIVOT I ČAST": Ovako je supruga Mike Aleksića govorila za "Novosti" nakon njegovog hapšenja

В.Н.

18. 01. 2026. u 23:25

REDITELj Miroslav Mika Aleksić preminuo je danas u svojoj kući posle duge bolesti. Ovo nam je potvrdio njegov advokat Zoran Jakovljević.

Biljana Mašić / Foto M. Anđela

Profesorka Biljana Mašić, supruga preminulog Miroslava Mike Aleksića, poznatog učitelja glume koji je bio osumnjičen za silovanje,  govorila je za "Novosti" prvi put nakon njegovog hapšenja sa čime se suočavala i kroz šta je sve prošla od kada su optužbe protiv njenog muža isplivale u javnost.

- Mika je strašan borac i verujem da nije kriv. On je čovek koji se ne da. Oni su u jednom danu srušili ceo nečiji život, karijeru, čast... Sve su to dobro organizovali kroz institucije sistema, ne dajući mu priliku da kaže ijednu reč - rekla je tada profesorka Mašić.

 On je čovek koji zdravlja nema i, što je ranije rekao jedan njegov lekar, živi na karakter. Tako je i sada. On živi na karakter i iz inata, da dokaže istinu - kaže nam Mašićeva. - Taj pritvor u kom se nalazi, na takav način i u takvom njegovom zdravstvenom stanju, služi tako kao da bi najbolje bilo kad bi on sad bio dovoljno ljubazan da umre u zatvoru. To bi bilo sjajno. I da priča ostane tu gde su je posle 101 dana plasirali. Za 101 dan niko u Srbiji nije imao priliku da čuje ni jednu jedinu reč druge strane. A nije da nismo pokušavali. Ali šta da radite kad nam iz tih medija kažu: Ma, da je i najneviniji, nas ne zanima, mi pratimo drugu stranu.

Biljana kaže da je tu noć, 16. januara, kad je njen suprug uhapšen, uglavnom presedela sa njihovim psom i da je njen život od tada, već mesecima, kao u nekom balonu, odvojen od sveta.

- To je situacija kad pritisak ne možete da spustite ispod 170 sa 100. Ako ne capnete, vi se dignete, pa idete dalje. Te subote sam čekala da gledam seriju "Klan", a Mika je nešto čitao. Zvoni nam interfon, ja se javljam, kad čovek kaže: "Komšinice, izgubili smo ključeve, možete li da otvorite?" Ja otvorim i onda pomislim, nekome sam možda pustila nezvane goste. Nije prošlo 20 sekundi, zvone nam na vratima. Otvaram, a nekoliko ljudi stoji u mraku, nisu upalili svetlo. "Mi smo iz policije", kažu. Ja začuđeno: "Kako, zar niste komšije što su izgubile ključ?" Oni tu preseku i pitaju da li je Miroslav Aleksić tu. On dođe, pitaju da uđu i on ih, naravno, pusti. Nisu hteli da sednu, već su ga zamolili da pođe sa njima na informativni razgovor i da da iskaz.

