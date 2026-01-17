Hapšenja i istraga

NOVOSTI SAZNAJU: Uhapšen pucač iz "Durmitora"

17. 01. 2026. u 12:01 >> 12:02

UHAPŠENO je lice koje je 6. decembra pucalo na Nemanju K. (30) u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Pucač je maloletan, ima 16 godina i za njim je bila raspisana potraga.

Podsetimo, 6. decembra oko 21 čas, u restoranu „Durmitor“ došlo je do rafalne pucnjave, kada je teško ranjen navijač Partizana N. K. (30). Napad se dogodio u prisustvu većeg broja gostiju.

Nemanja K. sedeo je za stolom u društvu Nenada Alajbegovića Alibega kad je napadač ušao u restoran i otvorio vatru. Nemanja K. je pogođen sa osam hitaca u stomak i noge, a jedan metak mu je zakačio i ruku. 

Uskoro opširnije

