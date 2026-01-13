MEĐU POSADOM IMA I SRBA: Detalji istrage zaplene 10 tona kokaina kod Kanarskih ostrva (VIDEO)

TOKOM operacije, sprovedene kod Kanarskih ostrva uhapšeno je, prema pisanju španskih medija, trinaest članova posade, srpske i indijske nacionalnosti.

Foto: Prinstkrin/ Instagram/ policianacional

Najveću zaplenu kokaina na otvorenom moru izvršila je Nacionalna policija, presrevši trgovački brod koji je skrivao 9.994 kilograma kokaina sakrivenog među pošiljkom soli. Trgovački brod koji je prevozio drogu u vodama Atlantskog okeana uhvatili su agenti GEO (Grupe za specijalne operacije).

Operacija je predstavljala značajne izazove. Nakon ukrcavanja na brod, bila je potrebna podrška Društva za pomorsku bezbednost i spasavanje, jer je brod ostao bez goriva i ostao je da luta u vodi skoro 12 sati, što je zahtevalo njegovo vučenje do Kanarskih ostrva.