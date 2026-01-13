Hapšenja i istraga

MEĐU POSADOM IMA I SRBA: Detalji istrage zaplene 10 tona kokaina kod Kanarskih ostrva (VIDEO)

Nataša Bijelić

13. 01. 2026. u 10:50

TOKOM operacije, sprovedene kod Kanarskih ostrva uhapšeno je, prema pisanju španskih medija, trinaest članova posade, srpske i indijske nacionalnosti.

МЕЂУ ПОСАДОМ ИМА И СРБА: Детаљи истраге заплене 10 тона кокаина код Канарских острва (ВИДЕО)

Foto: Prinstkrin/ Instagram/ policianacional

Najveću zaplenu kokaina na otvorenom moru izvršila je Nacionalna policija, presrevši trgovački brod koji je skrivao 9.994 kilograma kokaina sakrivenog među pošiljkom soli. Trgovački brod koji je prevozio drogu u vodama Atlantskog okeana uhvatili su agenti GEO (Grupe za specijalne operacije).

Operacija je predstavljala značajne izazove. Nakon ukrcavanja na brod, bila je potrebna podrška Društva za pomorsku bezbednost i spasavanje, jer je brod ostao bez goriva i ostao je da luta u vodi skoro 12 sati, što je zahtevalo njegovo vučenje do Kanarskih ostrva.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KINA PRITISKA EVROPU: Niz zemalja dobio pismo upozorenja
Svet

0 0

KINA PRITISKA EVROPU: Niz zemalja dobio pismo upozorenja

KINESKI zvaničnici vrše pritisak na evropske zemlje tvrdeći da bi prema vlastitim graničnim zakonima trebalo da zabrane ulazak tajvanskim političarima. Prema navodima više od šest diplomata i zvaničnika upoznatih sa situacijom, Kina je evropskim veleposlanstvima u Pekingu i vladama u njihovim glavnim gradovima uputila demarše, upozoravajući ih da ne prelaze "kineske crvene linije", piše Gardijan.

13. 01. 2026. u 10:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKRASIO SE SA VODITELJKOM: Reditelj je bio muž Nede Arnerić, sa Tanjom Bošković ima dvoje dece, voleo je i misicu i njenu rođaku

SKRASIO SE SA VODITELjKOM: Reditelj je bio muž Nede Arnerić, sa Tanjom Bošković ima dvoje dece, voleo je i misicu i njenu rođaku