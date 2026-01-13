MEĐU POSADOM IMA I SRBA: Detalji istrage zaplene 10 tona kokaina kod Kanarskih ostrva (VIDEO)
TOKOM operacije, sprovedene kod Kanarskih ostrva uhapšeno je, prema pisanju španskih medija, trinaest članova posade, srpske i indijske nacionalnosti.
Najveću zaplenu kokaina na otvorenom moru izvršila je Nacionalna policija, presrevši trgovački brod koji je skrivao 9.994 kilograma kokaina sakrivenog među pošiljkom soli. Trgovački brod koji je prevozio drogu u vodama Atlantskog okeana uhvatili su agenti GEO (Grupe za specijalne operacije).
Operacija je predstavljala značajne izazove. Nakon ukrcavanja na brod, bila je potrebna podrška Društva za pomorsku bezbednost i spasavanje, jer je brod ostao bez goriva i ostao je da luta u vodi skoro 12 sati, što je zahtevalo njegovo vučenje do Kanarskih ostrva.
