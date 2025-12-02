VOZAČU "BMW" ODREĐENO ZADRŽAVANJE: Beograđanin A.S. (25) osumnjičen za saobraćajnu nesreću u centru Novog Sada
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. S. (25) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
On se tereti da je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je, sinoć, u Jevrejskoj ulici, jedna osoba poginula, tri su teško, a jedna je lakše povređena.
A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.
Kako samo ranije objavili, saobraćajna nesreća dogodila se u ponedeljak uveče oko 22 sata u centru Novog Sada, kada su se sudarila dva automobila, "bmw" kojim je upravljao osumnjičeni i taksi vozilo u kokme je bilo putnika. U Urgentni centar UKCV je iste večeri primljeno šestoro povređenih, ali pedesetrogodišnji muškarac, za koga saznajemo da je bio za volanom taksija, uprkos naporima lekara, podlegao je povredama.
Preporučujemo
ODALI POŠTU STRADALOM KOLEGI: Novosadski taksisti na mestu gde je sinoć poginuo taksista
02. 12. 2025. u 16:47
SVEDOK ILI UČESNIK GLAVAŠEVIH ZLOČINA: Zakazana presuda Krunoslavu Fehiru
02. 12. 2025. u 15:48
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)