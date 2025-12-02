Hapšenja i istraga

VOZAČU "BMW" ODREĐENO ZADRŽAVANJE: Beograđanin A.S. (25) osumnjičen za saobraćajnu nesreću u centru Novog Sada

Ljiljana Preradović

02. 12. 2025. u 11:56

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. S. (25) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

ВОЗАЧУ BMW ОДРЕЂЕНО ЗАДРЖАВАЊЕ: Београђанин А.С. (25) осумњичен за саобраћајну несрећу у центру Новог Сада

FOTO: Ustupljena fotografija

On se tereti da je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je, sinoć, u Jevrejskoj ulici, jedna osoba poginula, tri su teško, a jedna je lakše povređena.

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.

Kako samo ranije objavili, saobraćajna nesreća dogodila se u ponedeljak uveče oko 22 sata u centru Novog Sada, kada su se sudarila dva automobila, "bmw" kojim je upravljao osumnjičeni i taksi vozilo u kokme je bilo putnika. U Urgentni centar UKCV je iste večeri primljeno šestoro povređenih, ali pedesetrogodišnji muškarac, za koga saznajemo da je bio za volanom taksija, uprkos naporima lekara, podlegao je povredama.

