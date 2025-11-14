ZATEČEN SA ROBOM IZ KIOSKA: Novosadska policija uhvatila osumnjičenog J.K. (18) neposredno posle krađe, sledi mu krivična prijava

NOVOSADSKA policija uhvatila je J. G. (18 ), neposredno pošto je, kako se sumnja, učinio krivično delo teška krađa.

FOTO: Novosti

Postupajući po dojavi građana, policija je zatekla osumnjičenog sa predmetima koje je, kako se sumnja, ukrao, provalivši u jedan kiosk na Limanu.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv J. G. će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.