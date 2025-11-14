Hapšenja i istraga

ZATEČEN SA ROBOM IZ KIOSKA: Novosadska policija uhvatila osumnjičenog J.K. (18) neposredno posle krađe, sledi mu krivična prijava

Ljiljana Preradović

14. 11. 2025. u 13:24

NOVOSADSKA policija uhvatila je J. G. (18 ), neposredno pošto je, kako se sumnja, učinio krivično delo teška krađa.

ЗАТЕЧЕН СА РОБОМ ИЗ КИОСКА: Новосадска полиција ухватила осумњиченог Ј.К. (18) непосредно после крађе, следи му кривична пријава

FOTO: Novosti

Postupajući po dojavi građana, policija je zatekla osumnjičenog sa predmetima koje je, kako se sumnja, ukrao, provalivši u jedan kiosk na Limanu.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv J. G. će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

