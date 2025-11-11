POZNATO STANJE MALOLETNIKA U ČIJEM JE PREBIJANJU UČESTVOVAO MLADI KIK-BOKSER: Ova kazna preti osumnjičenima
MALOLETNIK koji je pretučen ispred poznatog kluba u Smederevu u noći između 1. i 2. novembra nalazi se u bolnici i u teškom je stanju.
Policija je juče uhapsila Stevana Sekulića (18), inače juniorskog šampiona u kik-boksu, osumnjičenog da je sa još tri mladića pretukao maloletnika, a uhapšeni su i ostali osumnjičeni.
Sumnja se da je do sukoba došlo nakon kraće prepirke, a navodno je korišćena i staklena flaša kojom je povređeni udaren u glavu. Stevan Sekulić i trojica napadača ubrzo su pobegli u nepoznatom pravcu, a otkriven im je identitet zahvaljujući svedocima, kao i snimcima sa okolnih nadzornih kamera.
Ekipa Hitne pomoći prevezla je maloletnika u teškom stanju u bolnicu gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede i zadržan je na bolničkom lečenju i opservaciji.
Kako Telegraf saznaje, četvorici osumnjičenih preti kazna do 10 godina zatvora.
Osumnjičeni Stevan Sekulić i još trojica mladića zadržani su u policiji do 48 sati, nakon toga biće sprovedeni u Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu, koje vodi istragu.
Nadležni organi prikupljaju izjave svedoka i pregledaju snimke sa nadzornih kamera u blizini mesta događaja kako bi se utvrdila odgovornost učesnika i kvalifikovalo delo za koje će biti podnete prijave.
BONUS VIDEO:
PRVI DIREKTAN LET IZ ASTANE STIGAO U BEOGRAD
Preporučujemo
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)