TRAGIČAN KRAJ POTRAGE ZA MILANOM: Pronađeno telo izvučeno iz Save kod Beograda

09. 11. 2025. u 21:58

POTRAGA za Milanom Perovićem (37), profesorom violine iz Bogatića, koji je nestao20. oktobra, završila se tragično.

ТРАГИЧАН КРАЈ ПОТРАГЕ ЗА МИЛАНОМ: Пронађено тело извучено из Саве код Београда

Porodica je potvrdila da je njegovo telo 1. novembra izvučeno iz Save kod Beograda.

- Očekuju se rezultati DNK testova, što bi moglo da potraje od sedam do mesec dana. Obavljena je obdukcija tela, ali još nije saopšteno više detalja o uzroku smrti - naveo je izvor.

Milan Perović se 20. oktobra ujutru nije vratio kući sa posla i tog dana u prepodnevnim časovima poslednji put je viđen na Savskom mostu u Sremskoj Mitrovici.

Od tada mu se izgubio svaki trag, a nakon 13 dana njegovo telo je pronađeno u blizini jednog splava na Savi kod Beograda.

