TRAGIČAN KRAJ POTRAGE ZA MILANOM: Pronađeno telo izvučeno iz Save kod Beograda
POTRAGA za Milanom Perovićem (37), profesorom violine iz Bogatića, koji je nestao20. oktobra, završila se tragično.
Porodica je potvrdila da je njegovo telo 1. novembra izvučeno iz Save kod Beograda.
- Očekuju se rezultati DNK testova, što bi moglo da potraje od sedam do mesec dana. Obavljena je obdukcija tela, ali još nije saopšteno više detalja o uzroku smrti - naveo je izvor.
Milan Perović se 20. oktobra ujutru nije vratio kući sa posla i tog dana u prepodnevnim časovima poslednji put je viđen na Savskom mostu u Sremskoj Mitrovici.
Od tada mu se izgubio svaki trag, a nakon 13 dana njegovo telo je pronađeno u blizini jednog splava na Savi kod Beograda.
(Kurir)
