Hapšenja i istraga

ON JE UHAPŠEN ZBOG PRIPREMANJA NASILJA: Spremio 10 drvenih palica za sutra - U avgustu lomio prostorije SNS-a (FOTO)

В. Н.

31. 10. 2025. u 14:45

PRIPADNICI uprave kriminalističke policije uhapsili su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Marka Gajinovića (27), zbog sumnje da je 18. avgusta razbijao stranačke prostorije Srpske napredne stranke.

Foto: Društvene mreže

Uhapšeni je jedan od vođa ekstremističke profašističke organizacije Klub 451.

Prilikom pretresa pronađena je majica u kojoj je bio tokom događaja i 10 drvenih palica

