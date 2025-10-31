ON JE UHAPŠEN ZBOG PRIPREMANJA NASILJA: Spremio 10 drvenih palica za sutra - U avgustu lomio prostorije SNS-a (FOTO)
PRIPADNICI uprave kriminalističke policije uhapsili su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Marka Gajinovića (27), zbog sumnje da je 18. avgusta razbijao stranačke prostorije Srpske napredne stranke.
Uhapšeni je jedan od vođa ekstremističke profašističke organizacije Klub 451.
Prilikom pretresa pronađena je majica u kojoj je bio tokom događaja i 10 drvenih palica
