AKCIJA POLICIJE KOD LOZNICE: Zaplenjeno 356 kilograma marihuane
U NASTAVKU jučerašnje velike akcije MUP Srbije u mestu Gornja Badanja, kod Loznice, utvrđeno je da je ukupna količina zaplenjene biljne materije za koju se sumnje da je marihuana oko 356 kilograma.
Uhapšen je i vlasnik imanja gde je obavljen pretres J. M. (61) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Akciju su izveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Šapcu, Odeljenja kriminalističke policije, Grupe za borbu protiv droga i Policijske stanice Loznica, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Šapcu.
- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu - izjavio je ministar policije Ivica Dačić.
Preporučujemo
AKCIJA POLICIJE: Pao diler sa 55 kg droge (FOTO)
27. 10. 2025. u 21:10
AKCIJA POLICIJE: Zplenjeno 15 kg narkotika, uhapšen osumnjičeni
19. 10. 2025. u 14:20
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)