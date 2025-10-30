Hapšenja i istraga

AKCIJA POLICIJE KOD LOZNICE: Zaplenjeno 356 kilograma marihuane

Zagorka Uskoković

30. 10. 2025. u 15:48

U NASTAVKU jučerašnje velike akcije MUP Srbije u mestu Gornja Badanja, kod Loznice, utvrđeno je da je ukupna količina zaplenjene biljne materije za koju se sumnje da je marihuana oko 356 kilograma.

Foto: MUP

Uhapšen je i vlasnik imanja gde je obavljen pretres J. M. (61) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP

Akciju su izveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Šapcu, Odeljenja kriminalističke policije, Grupe za borbu protiv droga i Policijske stanice Loznica, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Šapcu.

Foto: MUP

 

- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu - izjavio je ministar policije Ivica Dačić.

Foto: MUP

 

