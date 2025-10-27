VOZIO 132 NA SAT I UBIO CELU PORODICU: Saslušan Nikola koji je izazvao nesreću na Novom Beogradu

U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin BiH Nikola Đ. (24) zbog postojanja osnova sumnje da se 26. oktobra 2025. godine na Novom Beogradu kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa, usled čega je nastupila smrt troje oštećenih, dok je jedan oštećeni zadobio teške telesne povrede.

Foto: Tanjug

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor zbog svih zakonskih razloga - opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage Nikoli Đ. se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Postoje osnovi sumnje da je Nikola Đ. 26. oktobra oko 00.44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, nije pokazao obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti od 1,76 promila i pod dejstvom marihuane upravljao "audijem A4".

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, osumnjičeni je došao do raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obeleženog pešačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen crvenim svetlom, već je velikom – neprilagođenom brzinom od oko 132 kilometara na čas, gde je dozvoljena brzina 50 kilometara na čas, ušao u raskrsnicu. Tada je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu "hjundai I30", kojim je upravljala oštećena D.K. i koja se kretala Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala levo u ulicu Omladinskih brigada, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen zelenim svetlom.

Usled udara njeno vozilo se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom udarilo u stub semafora i stub električne rasvete, usled kog udara su D.K, kao i putnici iz istog vozila B.Ž. i M.Ž. zadobili povrede zbog kojih su na licu mesta preminuli, dok je teške telesne povrede zadobio J.P, putnik iz vozila kojim je upravljao osumnjičeni.