OGLASIO SE MUP O NAPADU U ĆACILENDU: "Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih činjenica"

OGLASILO se Ministarstvo unutrašnjih poslova povodom terorističkog akta kada je blokader pucao na Milana Bogdanovića i pokušao da zapali Ćacilend.

I. Mitić

- Danas oko 10.16 časova neposredno ispred Doma Narodne skupštine na Trgu Nikole Pašića, V. A. (1955) koji nije učesnik skupa ispred Narodne skupštine, ušao je u jedan od šatora i ispalio više hitaca u pravcu M. B. (1968) iz vatrenog oružja, nanevši mu povrede u predelu noge, a zatim namerno izazvao požar u šatoru, pri čemu je došlo do eksplozije manje plinske boce.

M. B. je zbrinut u Urgentnom centru, a policija je ubrzo savladala i uhapsila V. A.

Požar je lokalizovan i ugašen.

Inače, u zapaljenom šatoru nije se nalazilo oružje, niti municija, osim oružja i municije koje je uneo osumnjičeni.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti osumnjičenom V. A. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja - navodi se u saopštenju.

