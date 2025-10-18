ĐORĐE Z. (21) PRIZNAO DA JE UBIO FILIPA IVANOVIĆA U BEOGRADU NA VODI: Pomagao mu Marko P. (18), evo kako su isplanirali likvidaciju

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Đorđa Z. (21) i Marka P. (18) zbog postojanja osnovane sumnje da su 16. oktobra 2025. godine u Hercegovačkoj ulici na podmukao način lišili života za sada NN muško lice, za koje se sumnja da je državljanin Crne Gore Filip Ivanović (34).

Osumnjičeni Đorđe Z. je na saslušanju pred javnim tužiocem priznao izvršenje krivičnog dela, ali nije dao bliže razloge, niti je opisao izvršenje krivičnog dela.

Marko P. je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Predloženo određivanje pritvora

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da obojici osumnjičenih odredi pritvor jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će uticati na svedoke, da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage Đorđu Z. se na teret stavljaju krivična dela Teško ubistvo i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Marku P. se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo pomaganjem.

Detalji likvidacije

Postoji osnovana sumnja da je Đorđe Z. osmislio i isplanirao način i mesto izvršenja krivičnog dela da liši života oštećenog kada se on najmanje nada, odnosno kada mu okrene leđa, pri čemu je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju, za čije nabavljanje i držanje nije imao odobrenje nadležnog organa, dok mu je Marko P. pomagao u izvršenju ovog krivičnog dela.

Đorđe je oko 19 časova taksi vozilom došao na adresu u Višegradskoj ulici, u stan koji je preko maloletne osobe iznajmio Marko P, a gde je Đorđa, po nalogu Marka P, sačekalo drugo maloletno lice i uvelo ga u stan.

Oko 23 časa Đorđe Z. odvezao se taksi vozilom do Hercegovačke ulice gde se sastao sa za sada NN muškim licem, najverovatnije Filipom Ivanovićem i predao mu dva kofera koja je poneo sa sobom, a koji su mu ranije iste večeri dostavljeni u stan u Višegradskoj ulici, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Ubica žrtvi predao kofere, pa ga upucao s leđa

U trenutku kada je Filip uzeo kofere i krenuo da se udaljava, osumnjičeni je iz pištolja ispalio više projektila u njegovom pravcu usled čega je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Nakon toga Đorđe Z. se uputio Hercegovačkom ulicom ka višim brojevima, gde je na pešačkom prelazu, ispred rampe podzemne garaže, lišen slobode od strane pripadnika policije.

Prilikom pretresa kod njega su pronađena dva pištolja marke "Glock" i "EZ9 9mm PARA", bez vidljivih fabričkih brojeva sa po jednim metkom u ležištu.

