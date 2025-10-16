TUKAO, UCENJIVAO I PRIMORAVAO DEVOJKU NA PROSTITUCIJU: Istraga za trgovinu ljudima

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Borisa S. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je od juna do sredine septembra ove godine zloupotrebom poverenja i teških prilika vrbovao jednu devojku za prostituciju i seksualne eksploatacije.

milutin sekulović

On se tereti za trgovinu ljudima za šta je zaprećena kazna zatvora od 3 do 12 godina. Na saslušanju u tužilaštvu branio se ćutanjem i predloženo je da mu se odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji osnovana sumnja da je Boris S. najpre stupio u emotivnu vezu sa oštećenom kada je ona tek postala punoletna, a pri tom je znao da je od ranog detinjstva živela u domovima i hraniteljskim porodicama. Ubrzo je počeo da joj iznajmljuje stanove, kako bi mu bila dostupna kad to njemu odgovara, branio joj da kontaktira i posećuje porodicu, kao i da ima prijatelje, te je doveo u odnos emotivne i finansijske zavisnosti, nakon čega je vrbovao da se bavi prostituciom.

Kako se sumnja iskoristio je fotografije na kojima je oštećena naga ili oskudno obučena, a koje mu je slala u ranijem periodu kao svom emotivnom partneru, te je preko svog mobilnog telefona na internet stranicama reklamirao prostituciju, vrstu i cene seksualnih usluga i tako dolazio do klijenata i sa njima dogovarao usluge i cene. Tim klijentima je oštećena pružala seksualne usluge za novac na različitim lokacijama u Beogradu.

Pri tome je Boris S. zadržavao veći deo novca, dok je oštećenoj davao novac samo za hranu i plaćao joj je zakupninu za stanove, koje je on prethodno iznajmio.

Prema naredbi za istragu ograničavao joj je slobodu kretanja, zaključavao je u stanu, oduzeo joj i pocepao lična dokumenta, a u periodu kada oštećena ne može da ima seksualne odnose, on ju je vređao i prebacivao joj da gubi mnogo novca.

Takođe, devojku je primoravao da se i dalje bavi prostitucijom i nakon što je nakon izvršenog namernog prekida trudnoće doktor zabranio seksualne odnose.

Oštećenu je tukao, rukama, nogama i kablom od punjača, po leđima i butinama, te joj pretio da će njenoj braći i roditeljima pokazati intimne video snimke sa više različitih muškaraca, koje je on bez njenog znanja i dozvole sačinio dok je ona klijentima pružala seksualne usluge.

Takođe joj je pretio da će joj nauditi ako ga prijavi policiji.