DRŽAVLJANIN SRBIJE PRONAĐEN MRTAV U NEMAČKOJ: Odvezao ženu na posao, pa nestao bez traga

BAHRUDIN Šahman (60), državljanin Srbije poreklom iz Novog Pazara, nestao je 5. oktobra 2025. u gradu Viernheim (Nemačka).

Nažalost, nakon nekoliko dana potrage, pronađeno je njegovo telo.

Podsetimo, Bahrudin je tog jutra, kao i obično, automobilom odvezao suprugu na posao, ali se nije pojavio u dogovoreno vreme da je pokupi nazad.

Porodica je njegov nestanak prijavila lokalnoj policiji.

Već sledećeg dana, 6. oktobra, nemačka policija je pronašla Šahmanovo vozilo napušteno na planinarskom parkingu iznad Heidelberga. Otkriće auta na ovom izletištu ukazivalo je da je potencijano krenuou šetnju obližnjom šumom, s obzirom na to da je bio strastveni planinar. Zbog te pretpostavke i činjenice da je Šahman bio zavistan od redovne terapije lekovima, što je izazvalo dodatnu zabrinutost – policija nije isključivala mogućnost nezgode na terenu.

Nemačke službe odmah su pokrenule opsežnu potragu na području Heidelberga. U nedelju naveče 5. oktobra iznad brda Heiligenberg kružio je policijski helikopter, dok su na tlu angažovani i timovi sa psima tragačima. Uprkos intenzivnim merama pretrage terena tokom narednih dana, uključujući pretraživanje gustog šumskog područja oko nalazišta automobila, sve do četvrtka nije bilo nikakvih konkretnih tragova o nestalom.

Potraga je dobila tragičan epilog 9. oktobra 2025, kada su policijski spasioci pronašli Bahrudina Šahmana, nažalost, bez znakova života. Time je višednevna potraga okončana – službeno je obustavljena istog dana po pronalasku tela.

Policija je saopštila da za sada nema indikacija da je Šahmanova smrt rezultat krivičnog dela ili nasilja, odnosno nisu uočeni tragovi tuđe krivice. Prema preliminarnim informacijama, ništa ne ukazuje na uključivanje druge osobe u njegov nestanak i smrt. Zvanični uzrok smrti u ovom trenutku nije objavljen, ali okolnosti sugerišu da je moguće reč o nesrećnom slučaju.

