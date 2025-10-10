PUCNJAVA NA ZVEZDARI: Muškarac pogođen u glavu

MUŠKARAC sa ranama od metka pronađen je u dvorištu jedne porodične kuće na Zvezdari.

Kako se nezvanično saznaje, jutros oko 9 sati ekipa Hitne pomoći zatekla je dvorištu jedne kuće na Zvezdari muškarac sa ranom na glavi od metka.

Prema prvim podacima on se nalazi u teškom stanju, opasnom po život.

Ranjeni muškarac je hitno primljen na Urgentni centar, na odeljenje reanimacije gde mu se bore za život.

