Hapšenja i istraga

OTKRIVEN ZASAD KANABISA, A U KUĆI SASUŠENE BILJKE: Subotičaninu osumnjičenom za proizvdnju i trgovinu drogom određen kućni pritvor

Ljiljana Preradović

22. 09. 2025. u 15:23

SUBOTIČKA policija uhapsila je D.R. (23) niz Subotice, zbog postojanja osnobva sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavljao u promet drogu.

FOTO: PUSU

Policija je prilikom pretresa kuća i dvorišta koje je osumnjičeni koristio u okolini Subotice, pronašla zasad sa više biljaka za koje se sumnja da su kanabis dok su u kući pronađene sasušene biljke ove droge, kao i manja količina amfetamina i halucinogenih gljiva.

FOTO: PUSU

Takođe, u kući je pronađena i veća količina novca za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

FOTO: PUSU

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Subotici odredio mu je kućni pritvor.

