OTKRIVEN ZASAD KANABISA, A U KUĆI SASUŠENE BILJKE: Subotičaninu osumnjičenom za proizvdnju i trgovinu drogom određen kućni pritvor
SUBOTIČKA policija uhapsila je D.R. (23) niz Subotice, zbog postojanja osnobva sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavljao u promet drogu.
Policija je prilikom pretresa kuća i dvorišta koje je osumnjičeni koristio u okolini Subotice, pronašla zasad sa više biljaka za koje se sumnja da su kanabis dok su u kući pronađene sasušene biljke ove droge, kao i manja količina amfetamina i halucinogenih gljiva.
Takođe, u kući je pronađena i veća količina novca za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu.
Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Subotici odredio mu je kućni pritvor.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)