Hapšenja i istraga

OGLASIO SE MUP: Šire se laži na društvenim mrežama o zloupotrebama tokom protesta u Čačku

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2025. u 15:26

PRILIKOM obezbeđenja neprijavljenog javnog okupljanja u Čačku, 15. avgusta ove godine oko 22.30 časova, došlo je do napada na policijske službenike u blizini prostorija Srpske napredne stranke od strane okupljenih, koji su pokušali da probiju kordon tako što su policajce gurali i gađali jajima, kamenjem, klikerima, flašama sa vodom i drugim predmetima.

ОГЛАСИО СЕ МУП: Шире се лажи на друштвеним мрежама о злоупотребама током протеста у Чачку

Foto: Printskrin

Radi odbijanja napada, savlađivanja otpora i uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, policijski službenici iz kordona su upotrebili sredstva prinude i pokušali da potisnu okupljene.

Policijski službenici sa kojima je bio i načelnik Policijske uprave Čačak, prema licu koje je probilo kordon, napalo policajce, a od jednog policijskog službenika otelo štit, bacilo ga i slomilo, upotrebili su sredstva prinude – fizičku snagu i sredstva za vezivanje.

Policijska uprava u Čačku ističe da su netačne informacije da je prema navedenom licu upotrebljeno neformacijsko sredstvo prinude, odnosno „bokser“, kako je zlonamerno objavljeno na društvenim mrežama. U pitanju je sredstvo za vezivanje, takozvane lisice koje su sastavni deo opreme policijskih službenika.

Lice koje je probilo kordon i prema kome su upotrebljena sredstva prinude je dovedeno u službene prostorije, ukazana mu je lekarska pomoć, a tužilaštvo se izjasnilo da ima elemenata krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Postupak ocene opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude prema navedenom licu je u toku.

