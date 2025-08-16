HULIGANI BLOKADERI PRIZNALI: Napali su policiju, evo kolika im je kazna
DVOJICA demostranata danas su na saslušanju priznala krivicu za napade na policajce tokom protesta u Beogradu 14. avgusta i zaključili su sporazume sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu na osnovu kojih će biti osuđeni na uslovne i novčane kazne zatvora, potvrđeno je u tom tužilaštvu za "Novosti"
Srđan Đ. (54) iz Beograda priznao je krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu za uslovnu kaznu zatvora od jedne godine i 11 meseci sa rokom proveravanja od 4 godine i novčanu kaznu od 10.000 dinara.
On je priznao da je 14. avgusta 2025. godine oko 22.45 časova na raskrsnici ulica Bulevar Mihaila Pupina i Džona Kenedija vršio nasilje na javnom skupu, tako što je limenkom piva, gađao policijske službenike u kordonu i fizički se opirao hapšenju.
Strahinja R. (21) iz Valjeva priznao je isto krivično delo za uslovnu kaznu zatvora od jedne godine i šest meseci i novčanu kaznu od 10.000 dinara.
Prema sporazumu Strahinja R. je priznao da je 14. avgusta 2025. godine oko 00,20 časova u Beogradu na raskrsnici Beogradske ulice i Bulevara kralja Aleksandra vršio nasilje na javnom skupu, tako što je u više navrata flašama i flašama sa fiziološkim rastvorom gađao policijke službenike PJP Policijske brigade koji su bili u kordonu i obezbeđivali skup.
Sporazumi su predati Višem sudu u Beogradu radi odlučivanja o njihovom potvrđivanju.
Preporučujemo
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)