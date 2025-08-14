Hapšenja i istraga

UHAPŠEN "ŠKALJARAC" U ŠVAJCARSKOJ: Tereti se za ubistvo Šćepana Roganovića

В. Н.

14. 08. 2025. u 09:31

PRIPADNIK "škaljarskog klana" Krsto Vujić uhapšen je u Švajcarskoj, na osnovu informacija crnogorske policije, koja je za njim raspisala poternicu.

Foto: Shutterstock

Vujiću i drugim okrivljenima se pred Višim sudom u Podgorici sudi za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom 13. februara 2020. godine. 

Iz Uprave policije zvanično su saopštili da su uhapsili visokorangiranog pripadnika visokorizične kriminalne grupe!   

